洋基有麻煩了！施密特韌帶受損　恐接受生涯第2次TJ手術

▲施密特恐需動Tommy John手術。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

洋基投手戰力再受重創，總教練布恩（Aaron Boone）6日（台灣時間）賽前證實，29歲右投施密特（Clarke Schmidt）經檢查發現右手尺側副韌帶（UCL）受損，極可能需要接受生涯第2次Tommy John手術。

施密特昨日在紐約進行MRI檢查，發現韌帶受損，目前正在尋求第二意見，不過布恩坦言，「球團認為手術幾乎是不可避免。」施密特知情後情緒明顯低落，但已經調整心態，準備面對漫長的復健。

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施密特在南卡羅萊納大學就讀時，2017年已接受過1次Tommy John手術，當年仍在第1輪被洋基以第16順位選中。

本季他在14場先發繳出4勝4敗、防禦率3.32，並壓制對手打擊率至生涯最佳的1成99。

6月初對陣守護者時就已經略感右前臂緊繃的他，日前對上藍鳥先發僅投3局就提前退場，賽後進一步檢測，不料出現噩耗。

▲施密特近年表現優異，可惜可能將因傷長期缺陣。（圖／達志影像／美聯社）

洋基輪值自春訓起便屢遭傷病打擊，王牌柯爾（Gerrit Cole）已於3月動刀賽季報銷；上季美聯新人王希爾（Luis Gil）則因右側背肌嚴重拉傷至今一場未投，預計下周才開始小聯盟復健賽；亞布羅（Ryan Yarbrough）6月底腹斜肌受傷至今也尚未回歸。

目前洋基先發輪值預計由弗萊德（Max Fried）、羅丹（Carlos Rodón）、史卓曼（Marcus Stroman）及沃倫（Will Warren）組成，布恩表示下周可能從小聯盟再拉上1名先發，內部首選為隊內第10號新秀右投史利特勒（Cam Schlittler），他在2A與3A合計15場（14先發），投76又2/3局，繳出2.82防禦率與99次三振，另1名曾替補先發過的右投威南斯（Allan Winans）也在考慮名單內。

布恩最後表示，「施密特是這聯盟非常出色的先發投手，這確實是個沉重打擊，但每支球隊都得面對這樣的狀況，也許能為其他球員帶來新的機會。」