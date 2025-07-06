運動雲

>

「拳擊美少女」吳詩儀WB盃奪銅　2比3惜敗巴西強敵無緣金牌戰

▲▼台灣選手吳詩儀在巴黎奧運女子拳擊60公斤級8強賽，以4：1擊敗厄瓜多選手帕拉修絲（María José Palacios）。（圖／路透）

▲「拳擊美少女」吳詩儀在WB盃哈薩克賽奪銅。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

「拳擊美少女」吳詩儀去年在巴黎奧運摘下60公斤級銅牌，今年轉戰57公斤級後持續繳出亮眼表現，她在本周的WB盃哈薩克拳擊賽一路挺進4強，確定有獎牌進帳，準決賽對上巴西好手羅梅烏（Jucielen Romeu），以2比3惜敗，無緣金牌戰，仍收穫一面銅牌。

本屆賽事由世界拳擊聯盟（WB）主辦，具備世界積分，吳詩儀過關斬將，連續以5比0完封烏茲別和英格蘭對手，強勢晉級4強。準決賽遭遇今年3月曾交手過的羅梅烏，兩人當時在WB盃巴西賽碰頭，吳詩儀以1比4飲恨，對方則封后，是實力強勁的對手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次再戰，吳詩儀首回合遭對手重拳命中臉部，被裁判讀秒落居下風，僅1位裁判給她10分；之後兩回合積極反擊， 最終仍以2比3落敗，無緣金牌戰，不過仍進帳一面銅牌。

吳詩儀今年3月在斯特蘭國際賽摘金、5月泰國賽抱回銀牌，快速適應新量級。此次哈薩克賽再添銅牌，更是在WB盃中唯一晉級4強的台灣選手。

教練柯文明賽後接受《中央社》訪問時，強調吳詩儀戰術執行更顯成熟，是賽前策略討論與情蒐的成果，整體表現令人滿意，現階段要繼續強化每回合後段的專注力，只要克服這項弱點，將能朝世界頂尖邁進。

關鍵字： 拳擊WB盃台灣拳擊吳詩儀女子拳擊57公斤級

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林岳谷5安被換無緣挑戰紀錄　陳金鋒坦言沒注意到

林岳谷5安被換無緣挑戰紀錄　陳金鋒坦言沒注意到

霍佛德加盟勇士幾成定局　里拉德自認是「頭獎」有望聯手巴特勒

霍佛德加盟勇士幾成定局　里拉德自認是「頭獎」有望聯手巴特勒

全國社區棒球開打　前兄弟官大元、前興農曾華偉率隊2連勝

全國社區棒球開打　前兄弟官大元、前興農曾華偉率隊2連勝

「大家都滿血回歸」張育成5安寫新猷！開轟順其自然Let it go

「大家都滿血回歸」張育成5安寫新猷！開轟順其自然Let it go

兄弟9局險翻船！陳冠穎1球收尾奪勝　終結對戰台鋼6連敗

兄弟9局險翻船！陳冠穎1球收尾奪勝　終結對戰台鋼6連敗

林佳緯話題滿點　陳傑憲：活在自己的小宇宙、很無害　

林佳緯話題滿點　陳傑憲：活在自己的小宇宙、很無害　

狀元艾頓「為同梯唐西奇」選湖人　球評警告：這可能是最後機會

狀元艾頓「為同梯唐西奇」選湖人　球評警告：這可能是最後機會

遭南韓17記三分痛擊！中華女籃慘輸30分　日本瓊斯盃提前封后

遭南韓17記三分痛擊！中華女籃慘輸30分　日本瓊斯盃提前封后

阿土伯無視「作弊仔」噓聲轟雙響！羅伯斯只想忘掉此戰：毫無收穫

阿土伯無視「作弊仔」噓聲轟雙響！羅伯斯只想忘掉此戰：毫無收穫

太狂了！悍將單局狂灌13分破隊史新高　再寫22年首見紀錄

太狂了！悍將單局狂灌13分破隊史新高　再寫22年首見紀錄

LULU凍卵「請推薦產地直送的精子」　#星光雲REELS

熱門新聞

林岳谷5安被換無緣挑戰紀錄　陳金鋒坦言沒注意到

霍佛德加盟勇士幾成定局　里拉德自認是「頭獎」有望聯手巴特勒

全國社區棒球開打　前兄弟官大元、前興農曾華偉率隊2連勝

「大家都滿血回歸」張育成5安寫新猷！開轟順其自然Let it go

兄弟9局險翻船！陳冠穎1球收尾奪勝　終結對戰台鋼6連敗

林佳緯話題滿點　陳傑憲：活在自己的小宇宙、很無害　

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳谷無緣挑戰紀錄　鋒總認了沒注意

2霍佛德加盟勇士幾成定局

3全國社區棒球開打　官大元、曾華偉率隊2連勝

4大家滿血回歸！張育成不求開轟：Let it go

5陳冠穎1球收尾奪勝　終結對戰6連敗

最新新聞

1「拳擊美少女」吳詩儀WB盃奪銅

2全國社區棒球開打　官大元、曾華偉率隊2連勝

3狀元艾頓「為同梯唐西奇」選湖人

4中華女籃慘輸南韓30分　日本提前封后

5大家滿血回歸！張育成不求開轟：Let it go

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林岳谷5安被換無緣挑戰紀錄　陳金鋒坦言沒注意到

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

林佳緯話題滿點　陳傑憲：活在自己的小宇宙、很無害

【純欲風珠珠寶貝】李珠珢超短裙+前胸透膚上衣跳局間舞網友超嗨

陳聖平跑壘妨礙守備遭改判　餅總要加強訓練：他踩在線上

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

【分開就破防】一聽要回嬰兒室...寶寶秒變臉嚇出小皺紋

【「下巴」掉了！】警車迴轉擊落機車！　疑視線遮蔽...騎士雷殘受傷

LULU凍卵「請推薦產地直送的精子」　#星光雲REELS

「泰版梁朝偉」萬洛奪北影影帝　急找翻譯...就站在他旁邊XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366