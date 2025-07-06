「拳擊美少女」吳詩儀WB盃奪銅　2比3惜敗巴西強敵無緣金牌戰

▲「拳擊美少女」吳詩儀在WB盃哈薩克賽奪銅。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

「拳擊美少女」吳詩儀去年在巴黎奧運摘下60公斤級銅牌，今年轉戰57公斤級後持續繳出亮眼表現，她在本周的WB盃哈薩克拳擊賽一路挺進4強，確定有獎牌進帳，準決賽對上巴西好手羅梅烏（Jucielen Romeu），以2比3惜敗，無緣金牌戰，仍收穫一面銅牌。

本屆賽事由世界拳擊聯盟（WB）主辦，具備世界積分，吳詩儀過關斬將，連續以5比0完封烏茲別和英格蘭對手，強勢晉級4強。準決賽遭遇今年3月曾交手過的羅梅烏，兩人當時在WB盃巴西賽碰頭，吳詩儀以1比4飲恨，對方則封后，是實力強勁的對手。

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此次再戰，吳詩儀首回合遭對手重拳命中臉部，被裁判讀秒落居下風，僅1位裁判給她10分；之後兩回合積極反擊， 最終仍以2比3落敗，無緣金牌戰，不過仍進帳一面銅牌。

吳詩儀今年3月在斯特蘭國際賽摘金、5月泰國賽抱回銀牌，快速適應新量級。此次哈薩克賽再添銅牌，更是在WB盃中唯一晉級4強的台灣選手。

教練柯文明賽後接受《中央社》訪問時，強調吳詩儀戰術執行更顯成熟，是賽前策略討論與情蒐的成果，整體表現令人滿意，現階段要繼續強化每回合後段的專注力，只要克服這項弱點，將能朝世界頂尖邁進。