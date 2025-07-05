遭南韓17記三分痛擊！中華女籃慘輸30分　日本瓊斯盃提前封后

▲中華女籃慘輸給南韓隊30分。（圖／翻攝自Facebook／威廉瓊斯盃 Jones Cup）

記者游郁香／綜合報導

中華女籃今（5）日在瓊斯盃面對實力堅強的南韓隊，全場被轟進17顆三分球，加上發生高達15次失誤，最終以62比92、30分差慘敗，戰績變成2勝2負，也讓至今全勝的日本隊提前奪冠。

南韓隊此役雖缺少禁區大將樸智修，但姜瑜琳與朴智鉉合計轟了8顆三分彈，各砍下20分，南韓「女Curry」姜藝瑟也包辦3記外線，全隊三分33投17中，外線命中率超過5成，全場共有4人得分上雙，火力相當驚人。

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中華隊開賽即陷苦戰，上半場找不到準星、攻勢紊亂，以24比44大幅落後。第3節短暫「回神」灌進20分，無奈無法有效封鎖對手火力，無力追趕比數，最終慘輸了30分。

▲歸化人選庫克斯攻下17分、6籃板。（圖／翻攝自Facebook／威廉瓊斯盃 Jones Cup）

中華隊此役以歸化人選庫克斯攻下17分最高，她另有6籃板；主力射手黃鈴娟拿下10分，但三分7投僅1中；林育庭貢獻7分。

此戰失利讓原本有機會爭冠的中華隊夢碎，日本隊在今日擊敗菲律賓後收下4連勝，隨著中華隊此役大敗，至今全勝的日本隊提前鎖定冠軍。