世大運女籃猛砍17顆三分彈　瓊斯盃狂勝泰國59分收第2勝

▲世大運女籃在瓊斯盃得分破百，狂勝泰國隊59分 。（圖／翻攝自Facebook／威廉瓊斯盃 Jones Cup）

記者游郁香／綜合報導

台灣世大運培訓隊今（5）日在瓊斯盃女子組賽事展現驚人外線火力，單場猛砍17顆三分球，防守端更是滴水不漏，次節僅讓對手靠罰球拿下1分，全隊12人皆有得分進帳，終場以100比41狂勝泰國隊59分，收下本屆賽會第2勝。

首節由黃沁瑜、黃巧鈞與林佳蓉接連投進外線，世大運培訓隊一度打出16比4的猛攻，單節飆進5記三分，但泰國隊隨後急起直追，將差距縮小至4分。進入第2節，雙方前5分鐘進攻熄火，不過世大運培訓隊隨後靠林佳蓉單節6分帶動攻勢，拉出18比1高潮，上半場打完將差距拉開到37比16、21分。

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世大運培訓隊下半場持續開火，換上板凳球員也能穩定得分，全場投籃命中率達48.1%，防守端則將泰國壓制至僅21.9%命中率。終場前蔡佑蓮籃下取分助隊得分破百，最終以59分差大勝對手。

此役林佳蓉、黃巧鈞各拿14分；蕭豫玟貢獻12分、13籃板；王玥媞12分；蔡佑蓮、李宜樺皆進帳11分。

▲世大運女籃蕭豫玟貢獻12分、13籃板。（圖／翻攝自Facebook／威廉瓊斯盃 Jones Cup）