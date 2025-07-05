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桃猿終結者輪流當！教頭點名人選　陳冠宇：相信會有更多人浮現

▲樂天桃猿陳冠宇 。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿陳冠宇 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

中職下半季開打，樂天桃猿終結者暫時由投手輪替擔任，昨天對富邦悍將由陳冠宇關門，今（5日）談到自己的定位，直言不管位置在哪，就是全力以赴，完成教練給予的任務，「我們隊上現在可以投9局的人很多，下半季才第一場，相信會有更多人慢慢浮現。」

談到守第9局的壓力，陳冠宇認為，相較專任終結者，輪流關門反而壓力沒那麼大，「因為後面還是有人在準備。」他強調，無論是第8局還是第9局，任務都是一樣，就是完成教練交代的工作。

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「教練會問我8局狀況怎樣，但我們隊的中繼投手，第8、第9局差別不大，就是全力以赴把局數吃掉，幫後面減輕壓力。」

對於終結者是否有固定人選，陳冠宇透露，「聽起來應該是看打序來輪替，不過小朱（朱承洋）應該還是會以他為主，還有其他人可以輪流。」

他也點出今年牛棚陣容深度，「現在球隊能投第9局的人很多，不一定是我或小朱，還有狀況好的人選。」

總教練古久保健二也表示，從上半季最後一週開始就已經決定「第9局沒有固定人選」，將依照先發表現、對手打線與牛棚狀態來靈活調整。除了陳冠宇、朱承洋、陳柏豪外，他指出，未來若呂詠臻歸隊，也可能成為候選之一。

陳冠宇昨天守住一分差，累積2次救援已是個人生涯單季最多紀錄，他直言，沒想過這些數字，「就是盡力吃掉自己該吃的局數。能掌握的是全力對決，其他結果交給教練判斷。」

未來若能擔任專任終結者角色，陳冠宇表示，如果固定當然好，「但現在我們中繼投手能力都很強，誰來守第9局都合理。像柏豪狀況也漸漸回來，未來也可能再交給他。」

值得一提的是，陳冠宇今年僅跨局一次（6月7日對台鋼雄鷹延長賽），他笑說，「可能教練覺得我年紀到了吧！」但隨即解釋，球隊近年牛棚使用明確，不常讓投手跨局，「任務分配很簡單明瞭，投手教練都掌握得很好。」

關鍵字： 中職樂天桃猿陳冠宇救援牛棚

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