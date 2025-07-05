教科書級雙殺！陳冠宇謙稱靠直覺　川岸強都讚：袂䆀餒

▲樂天桃猿陳冠宇。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿投手陳冠宇昨（4日）晚對富邦悍將在9局上演出關鍵雙殺守備，被譽為教科書級的精彩Play。他今（5日）受訪時笑稱，一切全靠「直覺」與「春訓練過」，更坦言沒特別觀察跑者動向，是憑本能反應完成關鍵演出。

談到這次精彩的雙殺守備，陳冠宇表示，「春訓時就有練過這種狀況，當下就是反應和直覺。我也沒有注意到跑者有沒有在跑，當下就是趕快先觸殺一壘，如果念恩跑到二壘，我也沒辦法。」

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他解釋，看到打者李宗賢點出去時人就已經在全力衝刺，如果多看二壘、再轉一壘，可能來不及，因此當下選擇馬上傳一壘，「一個直覺就是交給野手處理，當下投得有點高，子偉有幫我補救，謝謝野手幫忙。」

這次防守也帶有風險，陳冠宇坦言，「如果沒做好，反而會出狀況，但當下就是賭一個有機率成功的雙殺。只差一分，希望能一次抓兩個出局數，當時直覺就做這個判斷，也謝謝當時的直覺沒錯。」

對於外界盛讚這次守備是「教科書級」，陳冠宇謙虛笑稱，「其實就是春訓有練過，剛好有機會拿出來用。」陳俊秀過去就多次上演類似戰術，他直言，「俊秀學長的真滿厲害，子偉頭腦也很清楚，接到後立刻甩出去，自己有學到一課，希望以後還有機會這樣玩。」

投手教練川岸強經過身旁，也用台語大讚：「袂䆀（ bē-bái，不錯）餒！」