短打、搶本壘皆失利　陳金鋒讚對手：兩個Play真的做得很好

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將昨（4日）晚在主場迎戰樂天桃猿，原本握有領先優勢，卻在比賽後段出現兩次關鍵瑕疵，最終遭到張閔勛滿貫砲逆轉，以4比5吞下苦敗。賽前，總教練陳金鋒談到比賽關鍵時刻的戰術執行與球員表現，直言對方確實做出很好的Play。

9局上，富邦首名打者孔念恩敲出安打成功上壘，眼看有追分契機，下一棒李宗賢選擇短打戰術，卻將球點成高飛球。樂天投手陳冠宇展現經驗，機警等球落地後再傳一壘，成功製造雙殺，瞬間化解危機。

對此，陳金鋒表示，「其實也不算失誤，只是戰術執行沒做好，點的位置不好，一壘跑者反應會比較被動。陳冠宇是很有經驗的選手，他做出非常好的play，我們確實點得不夠理想。」

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8局上富邦2出局一二壘有人，當時已轟出2分砲的陳真再度挺身而出，掃出左外野方向二壘安打，二壘跑者申皓瑋順利回本壘得分，追回1分。一壘代跑劉俊豪則試圖趁傳衝本壘，卻在本壘前遭到觸殺。

這一波守備由左外野手先傳游擊手林承飛，林承飛迅速轉傳本壘，與捕手聯手完成漂亮觸殺。

陳金鋒認為，「只要傳球稍微偏一點就是safe，承飛的轉傳很順暢，確實，他們這兩個play真的做得非常好。」

此戰先發投手布坎南在第6局被張閔勛擊出逆轉滿貫砲，成為比賽轉折點。對此，陳金鋒表示，布坎南整場被打的安打都不是很強勁，大多是滾地球穿出去，唯獨張閔勛那一球確實是重傷害，「不然整場對對方打者的控制都不錯。」

張育成下半季首戰回到先發打線，陳金鋒透露，原本預計是在二軍先出賽2場，無奈受天氣影響僅打1場，「但回報狀況都很好，現在就是再多熟悉一下對投手的感覺。」

至於李宗賢神經狀況的恢復情形，陳金鋒直言，一切都很好，「防護員每天都會回報。」

▲李宗賢 。（圖／富邦悍將提供）

