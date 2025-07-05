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霍佛德加盟勇士幾成定局　里拉德自認是「頭獎」有望聯手巴特勒

▲▼塞爾提克中鋒霍佛德苦熬17年終於奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍佛德加盟勇士被視為時間問題，勇士補強禁區即將到位。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士今夏告別10年禁區功臣魯尼（Kevon Looney），內線補強目標鎖定39歲冠軍中鋒霍佛德（Al Horford），根據多家美國媒體報導，他轉戰灣區幾乎已是定局。勇士也對剛被公鹿釋出的全明星里拉德（Damian Lillard）展現濃厚興趣，這位奧克蘭土生土長的控衛自信發文，「這不是賭博，這是中頭獎。」

NBA名記者史坦（Marc Stein）、球評西蒙斯（Bill Simmons）與《The Ringer》記者馬霍尼（Rob Mahoney）等皆報導，各方跡象顯示去年幫助塞爾提克贏得隊史第18冠的霍佛德最終將落腳金州。馬霍尼更說，「現在整個聯盟幾乎都把這件事當作已成定局，就看什麼時候成真而已。」

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▲▼公鹿球星里拉德無碰撞下倒地退場，恐遭逢重傷 。（圖／達志影像／美聯社）

▲里拉德在社群媒體自信喊話：「這是中頭獎」。（圖／達志影像／美聯社）

勇士也將目光投向後場戰力補強。今年季後賽遭逢阿基里斯腱傷勢的34歲的全明星控衛里拉德，日前遭公鹿震撼釋出，他在社群媒體上發文強調簽下自己並非「風險投資」，「如果他們說在這個階段是『賭博』……那就告訴他們，這是中頭獎。#未完待續」。

雖然因阿基里斯腱重傷預計缺席整季，但包括勇士、湖人與塞爾提克等都對他表達興趣。勇士過去成功協助神射湯普森（Klay Thompson）從前十字韌帶與跟腱重傷復出，被認為具備優質復健體系。

▲公鹿雙星安戴托昆波、里拉德關鍵時刻手軟，逆轉籃網未成。（圖／達志影像／美聯社）

▲里拉德出身奧克蘭，自小是勇士迷，今夏有望圓夢返鄉打球。（圖／達志影像／美聯社）

《ESPN》記者史皮爾斯（Marc J. Spears）在節目中透露，「據我了解，與里拉德接觸的球隊中，勇士確實是其中之一。他從小就在甲骨文球場看球，還會偷偷溜進媒體室拿汽水，他從小就是勇士迷。這樣的背景對灣區球迷來說是很有共鳴的事。」

值得一提的是，里拉德與勇士上季新援巴特勒（Jimmy Butler）私交甚篤，兩人原本想在熱火聯手，無奈沒能如願，現在這個夢想有機會在灣區成真。

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Al HorfordDamian LillardJimmy Butler

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