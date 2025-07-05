大谷翔平二刀流是前所未有 昔教頭揭最難的事

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平今年6月迎來投打「二刀流」復活，睽違663天再度以投手身份站上大聯盟投手丘。前天使隊總教練梅登（Joe Maddon）近日受訪時回顧與大谷共事的經驗，談到當年在二刀流運用上的種種挑戰與最關鍵的管理哲學。

梅登在2020年至2022年執教天使隊，正是大谷全力施展二刀流時期。他在美國棒球Podcast節目《Foul Territory》中表示，「這是前所未有的角色，沒有人真正做過，絕不能假裝自己什麼都懂。」 梅登強調，當時並沒有什麼「防止受傷的公式」，最重要的是「每天與大谷保持良好溝通」。

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他指出，在2022年MLB設立「大谷規則」以前（投手退場後仍可以DH身份續留打線），球隊與選手間必須更加密切合作，「那時最困難的地方在於如何在關心他身體狀況的同時，決定什麼時候讓他退場。」

梅登透露，大谷曾在雙重賽第一戰登板投球，第二戰再以指定打擊出賽，「結果完全沒事，他就是那種想一直打球的人。」

梅登也強調信任的重要性，「你要觀察他，但同時也要給予他信任。」這種人性化的管理方式，是當時帶領大谷成功展現二刀流的關鍵。

現年即將滿31歲的大谷，在今年選擇以實戰方式進行投手復健，6月16日對教士首度復出登板，之後對國民投出2次三振，6月28日對皇家更首次投滿多個局數，顯示出良好回歸進度。下一場登板預計將於明天對戰宿敵太空人，正好是他31歲生日。

▲梅登（Joe Maddon）。（圖／資料照）