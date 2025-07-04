林佳緯戀情曝光開轟　賴可大喊不like：歐買尬！不要鬧

▲中職林佳緯。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅外野手林佳緯在4日下半季首戰即展現長打威力，首局面對徐若熙第一球就轟出右外野陽春砲，敲出個人生涯首支首打席全壘打，讓賽前語重心長提醒他的總教練林岳平，也忍不住笑開懷。賴可在龍TV轉播台大喊「不要鬧！」

林佳緯近期因與味全龍啦啦隊女孩賴可的戀情曝光備受關注。林岳平在賽前受訪時，談到他上半季表現，特別強調希望他能將全部心力放在球場，不要因為瑣事或無法掌控的事情而怠慢了自己的職業生涯。

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林佳緯以行動回應期待，開賽首打席就將徐若熙的第一球轟出全壘打牆外，締造生涯首次首局首打席首球開轟的紀錄。巧合的是，賴可當時就在球隊頻道「龍TV」的轉播台上，親眼見證了這一轟，她在開轟瞬間大喊，「歐買尬～不要鬧！」主播羅國禎說，「抓第一顆耶，太狠了這個男人！」球評曹竣崵說，「這個男人誰要負責，自己說。」，賴可開玩笑說，「等下就剁了他的手！」她還說，「這球不Like，賴可不Like，I don't like。」

這是林佳緯本季的第三發全壘打，前兩轟分別擊出於對富邦悍將游霆崴與中信兄弟謝榮豪的比賽中。

▲林佳緯緋聞女友賴可（中）登上龍TV見證開轟。（圖／截自龍TV）