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列特博第一人！王偉軒自培拚出二軍防禦率0　獲悍將指名滿滿感謝

▲王偉軒。（圖／截自列特博粉絲團）

▲王偉軒。（圖／截自列特博粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將在選秀會上於第五輪挑中現年27歲的王偉軒，他在今年加入悍將二軍進行自行培訓。早在2020年參加測試會落選後，他便一度對職棒夢想斷念，卻因緣際會圓夢。他最感謝的是列特博生技老闆戴極昇的慧眼與提拔，以及悍將二軍的給予發揮空間，讓他有機會踏上職業殿堂。

「雖然選秀前大概知道有機會，但那一瞬間還是很開心，沒想過真的能進職業隊。」王偉軒回憶。他曾在2019年選秀會落選，2020年參加測試會甚至連參賽資格都沒獲得，自此對職棒之路不再抱持希望。退伍後適逢列特博生技於2022年創隊，他成為創隊元老之一，開啟了另一段棒球旅程。

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王偉軒感性表示：「老闆戴極昇在列特博很照顧我，也支持我追尋職棒夢。」今年春季聯賽對上全越運動時他繳出好投表現，因而在富邦悍將二軍傷兵增加時獲得自培機會，儘管當時對自己的年紀仍有疑慮，是否要放棄穩定的業餘球隊生活，他仍在戴極昇的鼓勵下決定放手一搏，如今也成為列特博隊史首位圓夢職棒球員。

自培期間在二軍的9場出賽中，他9場出賽，累積9.1局投球，被敲4支安打，奪11次三振，無失分，拿下4場救援成功，防禦率為完美的0，最快球速達145公里。第二場出賽即遭遇關鍵場面，面對統一獅在9局兩出局時的危機，張翔不死三振因捕手暴傳上壘，形成一、二壘有跑者的局面。王偉軒上場後先投出保送形成滿壘，隨即製造投手前滾地球成功守成，守住1分差勝利。他坦言這場比賽讓他深刻體會到職棒與業餘層級的差異，「張力很大，壓力也很大。」

回顧這段二軍經歷，他觀察到職棒打者選球更謹慎，對引誘球不輕易揮棒。因此他利用這段時間持續強化變化球的使用，在位置與角度上都更為精進，其中拿手的變速球收到不錯的效果。

在悍將二軍期間，他獲得王尉永、賴智垣、李建勳等前輩投手的指導與鼓勵。「職業打席沒那麼好對付，每一個打席都很重要。」他也感謝悍將教練團給予的指導，以及在例行賽累積不少出賽經驗。

讓他印象最深刻的是，有機會與兒時偶像王勝偉成為隊友。他說：「這些從小到大在電視上看到的職棒選手，沒想到現在可以跟他們一起比賽，尤其是王勝偉，我特別喜歡他。我們全家都是兄弟球迷，我也當過內野手，當時他在兄弟隊的守備讓我很崇拜。」他也曾向王勝偉本人提及此事，王勝偉笑說：「不要再講了，聽過很多次了。」

除了實力提升，他的心理素質也在轉換角色中逐步成長。從過去擔任先發投手轉為牛棚戰力，王偉軒坦言一開始會感到身體疲勞，經歷過後身體變得更強壯，也更加重視恢復。他補充：「悍將二軍氣氛很歡樂，大家都很努力在做每一件事。」若順利簽約，王偉軒說，「會期待升上一軍，不過最主要的目標是保持身體健康，準備好自己，等待球隊安排。」

今年富邦悍將選入4位北科附工（含前身桃園農工）的新秀，王偉軒是其中的大學長。小他一屆的陽杰恩同樣選擇離開穩定的台電生活，挑戰職棒之路，對此王偉軒笑說：「他出來選我也嚇一跳，我有打電話恭喜他，也叮嚀他把握亞運培訓的機會，避免受傷。」

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