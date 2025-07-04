運動雲

>

世排192丹麥黑馬再現逆轉秀！　霍姆格倫3救賽末點挺進溫網32強

▲霍姆格倫（August Holmgren）晉級溫網第3輪。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍姆格倫（August Holmgren）晉級溫網第3輪。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2025溫網男單次輪，來自丹麥世界排名192的霍姆格倫（August Holmgren）再次上演驚奇逆轉戲碼，在歷經4小時38分鐘的5盤激戰後，霍姆格倫3度挽救賽末點，以7比6（5）、 6比7（8）、 6比7（5）、 7比5、7比6（10-5）擊敗21種子、捷克好手馬哈奇（Tomas Machac）挺進第三輪，續寫本屆最勵志的「灰姑娘之旅」。

從未參加過大滿貫正賽、甚至首次在溫布頓亮相的霍姆格倫，如今成為「溫網逆轉王」的最佳代言人。自會外賽以來，他已多次在落後局勢中完成大逆轉，從資格賽一路晉級到正賽，再到第2輪戲劇性勝出，堪稱本屆賽會最大黑馬。

此役面對馬哈奇時，霍姆格倫一度陷入盤數1比2落後、第4盤4比5且0比40的絕境，但他沒有自亂陣腳，頂住壓力連救3個賽末點，最終在第5盤超級搶10戰中一舉奪勝，全場共轟出81記致勝分、其中包含35記ACE，展現出色發球與正拍攻勢。

霍姆格倫在資格賽前2輪對上赫西（Giles Hussey）與庫庫什金（Mikhail Kukushkin）時，都從1盤落後中逆轉獲勝，資格賽第3輪更在第4盤救下三個賽末點後，於決勝盤搶7力克日本選手綿貫陽介晉級。

進入正賽後，霍姆格倫首輪直落3擊敗法國好手哈利斯（Quentin Halys），接著再度上演逆轉奇蹟，擊敗種子選手馬哈奇，接下來將挑戰世界第11的澳洲名將德米納爾（Alex de Minaur）。

「天啊，我現在腦子裡到底在想什麼？我太開心了！雖然在電視上哭有點丟臉，但這就是我，這場比賽真的太精彩了！」霍姆格倫賽後接受丹麥媒體《dr.dk》訪問時動情表示。

關鍵字： 溫網網球ATP

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

奧提茲涉賭遭MLB帶薪停賽！首球異常下注曝光

奧提茲涉賭遭MLB帶薪停賽！首球異常下注曝光

新科狀元弗拉格與獨行俠簽4年18億合約　「還有49份等著我」

新科狀元弗拉格與獨行俠簽4年18億合約　「還有49份等著我」

大谷翔平衝刺驚人！美記者揭數據遠超聯盟平均

大谷翔平衝刺驚人！美記者揭數據遠超聯盟平均

大谷翔平精準盜壘跑回再見分　羅伯斯：是計算過的賭注

大谷翔平精準盜壘跑回再見分　羅伯斯：是計算過的賭注

前勇士新秀坦言「和柯瑞打球很難」　外界聯想起庫明加處境

前勇士新秀坦言「和柯瑞打球很難」　外界聯想起庫明加處境

與湖人連簽3張合約！海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

與湖人連簽3張合約！海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

瓊斯盃「姐妹鬩牆」結局意外　世大運隊一度領先23分扳倒中華女籃

瓊斯盃「姐妹鬩牆」結局意外　世大運隊一度領先23分扳倒中華女籃

庫明加轉戰國王？勇士正討論3方交易　等冠軍中鋒霍佛德做決定

庫明加轉戰國王？勇士正討論3方交易　等冠軍中鋒霍佛德做決定

備戰生日登板！大谷翔平「航海王之夜」牛棚練投

備戰生日登板！大谷翔平「航海王之夜」牛棚練投

39歲冠軍中鋒考慮加盟湖人或勇士　紫金大軍先續約海耶斯

39歲冠軍中鋒考慮加盟湖人或勇士　紫金大軍先續約海耶斯

昆凌為大女兒慶祝10歲生日　感傷：孩子一眨眼就長大

熱門新聞

奧提茲涉賭遭MLB帶薪停賽！首球異常下注曝光

新科狀元弗拉格與獨行俠簽4年18億合約　「還有49份等著我」

大谷翔平衝刺驚人！美記者揭數據遠超聯盟平均

大谷翔平精準盜壘跑回再見分　羅伯斯：是計算過的賭注

前勇士新秀坦言「和柯瑞打球很難」　外界聯想起庫明加處境

與湖人連簽3張合約！海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

讀者回應

﻿

熱門新聞

1守護者投手涉賭遭MLB帶薪停賽！

2新科狀元與獨行俠簽4年18億合約

3大谷衝刺驚人！美記者揭恐怖數據

4大谷盜壘跑回再見分　計算過的賭注？

5前勇士新秀坦言「和柯瑞打球很難」

最新新聞

1金塊補強一場空　大V想回歐洲打球

2世排192霍姆格倫闖進溫網第3輪

3高溫暴雨　射箭世青、世青少國手出爐

4英國第4種子德雷珀止步溫網次輪

5前NBA扣將慘了！麥克勒摩性侵罪成立

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

韓籍電玩系女神文慧真加入統一獅　自曝欣賞陳傑憲、愛吃大腸麵線

李珠珢跳舞俐落甩髮帥翻　觀眾席坐滿全是鏡頭XDD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

中空背心加短裙融合棒球元素 統一獅Uni-Girls加新血更活潑

【台中豐原1家5口命案】夫妻收拾打烊最後身影曝！

當你打給頑童演唱會的客服　結果是瘦子接電話

【1家5口悲劇】連2天被追債輕生！ 空軍女婿痛見妻最後一面

【機長太帥】暴雨中「單輪著陸」神操作，機場眾人歡呼

【悲催瞬間】台中1家5口同亡！招魂一度進不了門
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366