世排192丹麥黑馬再現逆轉秀！　霍姆格倫3救賽末點挺進溫網32強

▲霍姆格倫(August Holmgren)晉級溫網第3輪。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2025溫網男單次輪,來自丹麥世界排名192的霍姆格倫(August Holmgren)再次上演驚奇逆轉戲碼,在歷經4小時38分鐘的5盤激戰後,霍姆格倫3度挽救賽末點,以7比6(5)、 6比7(8)、 6比7(5)、 7比5、7比6(10-5)擊敗21種子、捷克好手馬哈奇(Tomas Machac)挺進第三輪,續寫本屆最勵志的「灰姑娘之旅」。

Simply INCREDIBLE.



World No.192 August Holmgren beats No.21 seed Tomas Machac after nearly five hours of play on his first appearance in a Grand Slam main draw.



Just look at what it means to the Dane ???????? #Wimbledon pic.twitter.com/lUiRZJD4nB [廣告]請繼續往下閱讀... July 3, 2025

從未參加過大滿貫正賽、甚至首次在溫布頓亮相的霍姆格倫,如今成為「溫網逆轉王」的最佳代言人。自會外賽以來,他已多次在落後局勢中完成大逆轉,從資格賽一路晉級到正賽,再到第2輪戲劇性勝出,堪稱本屆賽會最大黑馬。

此役面對馬哈奇時,霍姆格倫一度陷入盤數1比2落後、第4盤4比5且0比40的絕境,但他沒有自亂陣腳,頂住壓力連救3個賽末點,最終在第5盤超級搶10戰中一舉奪勝,全場共轟出81記致勝分、其中包含35記ACE,展現出色發球與正拍攻勢。

The INCREDIBLE run continues



World No.192 August Holmgren saves multiple match points for the second time at #Wimbledon to defeat Machac! pic.twitter.com/q7YQiBl26s — Tennis TV (@TennisTV) July 3, 2025

霍姆格倫在資格賽前2輪對上赫西(Giles Hussey)與庫庫什金(Mikhail Kukushkin)時,都從1盤落後中逆轉獲勝,資格賽第3輪更在第4盤救下三個賽末點後,於決勝盤搶7力克日本選手綿貫陽介晉級。

進入正賽後,霍姆格倫首輪直落3擊敗法國好手哈利斯(Quentin Halys),接著再度上演逆轉奇蹟,擊敗種子選手馬哈奇,接下來將挑戰世界第11的澳洲名將德米納爾(Alex de Minaur)。

I was not familiar with your game, August Holmgren.

I'm not sure August Holmgren was familiar with his own game — the one he displayed today.

That was a spectacular performance and amazing resilience. Wow! pic.twitter.com/M0yXrrIRig — Oleg S. (@AnnaK_4ever) July 3, 2025

「天啊,我現在腦子裡到底在想什麼?我太開心了!雖然在電視上哭有點丟臉,但這就是我,這場比賽真的太精彩了!」霍姆格倫賽後接受丹麥媒體《dr.dk》訪問時動情表示。