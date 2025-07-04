與湖人連簽3張合約！海耶斯獲交易否決權　全NBA僅3人擁有

▲海耶斯連3年與湖人簽1年約，觸發CBA條款獲交易否決權。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

湖人今（4）日前與海耶斯（Jaxson Hayes）完成續約，這是他連續第3年與紫金軍團簽下1年短約，這筆新約意外觸發了NBA勞資協議（CBA）中的特殊條款，讓他獲得罕見的「交易否決權」，全聯盟僅3人擁有此「霸王條款」，其他兩人為洛城天王詹姆斯（LeBron James）與太陽後場球星畢爾（Bradley Beal）。

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，海耶斯的這份1年合約，因符合CBA中「與同一球隊連簽3年短約」的條件，使他自動取得「交易否決權」。這代表若湖人欲將他納入任何交易案，必須獲得他本人同意才能成行。

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▲湖人本季補進艾頓，海耶斯預計擔任替補中鋒角色。（圖／CFP）

對於一名角色型內線球員而言，能擁有如此條款相當罕見。上賽季整個聯盟中，僅詹姆斯與畢爾擁有交易否決權，如今海耶斯也成為這個極少數俱樂部的新成員。

海耶斯上季為湖人出賽56場，投籃命中率達生涯新高的72.2%，場均貢獻6.8分與4.8籃板，並在防守端展現干擾對手的能力。在今年季後賽首輪前4戰皆先發，但上場時間有限，最後一戰未獲出賽機會，新賽季他將轉任新加盟中鋒艾頓（Deandre Ayton）的替補。