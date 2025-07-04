太陽考慮買斷畢爾剩餘31.7億合約　湖人、勇士等3隊有意搶人

▲畢爾若遭太陽買斷，預計將吸引多支爭冠球隊的目光。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

鳳凰城太陽送走當家頭牌杜蘭特（Kevin Durant）後，下一步可能是「買斷」明星後衛畢爾（Bradley Beal）的合約，他目前的合約還剩兩年1.1億美元（約31.7億台幣）。隨隊記者甘巴多羅（John Gambadoro）披露，若畢爾成為自由球員，勇士、湖人與公鹿都可能出手網羅。

畢爾在2022年與巫師簽下5年2.51億美元的鉅約，合約中包含「交易否決權」，並擁有2026-27賽季價值5710萬美元的球員選項。太陽先前曾試圖交易他，但因條款限制及市場反應冷淡而未能如願。

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▲畢爾效力太陽兩季場均僅17.6分，表現未符期待。（圖／達志影像／美聯社）

根據《亞利桑那共和報》報導，太陽正評估是否透過買斷或攤提方式，釋放薪資空間。買斷若成真，畢爾將成為非受限自由球員，亞利桑那資深記者甘巴多羅指出，勇士、湖人與公鹿皆有意延攬他。

32歲的畢爾自加盟太陽後表現不如預期，兩季平均僅有17.6分進帳，遠低於他在華盛頓最後4季場均27.6分的水準，且僅出賽106場，健康狀況成疑。他與布克（Devin Booker）及杜蘭特的3巨頭組合以失敗告終，杜蘭特已被交易到火箭；據悉，畢爾雖對潛在交易持開放態度，但仍偏好留在鳳凰城。