快訊／英超利物浦28歲球星車禍身亡　剛與青梅竹馬結婚2周

▲利物浦球星若塔（Diogo Jota）車禍身亡。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

據當地媒體、多家外媒證實，利物浦明星前鋒若塔（Diogo Jota）台灣時間3日於西班牙北部發生嚴重車禍不幸身亡，得年28歲。這起悲劇發生在他與青梅竹馬、三個孩子的母親卡多索（Rute Cardoso）剛結婚僅2周。

報導指出，若塔與同為足球員的弟弟安德烈（Andre，26歲）一同搭車，經調查確認兄弟倆雙亡；若塔剛和卡多索完婚，並在昨天釋出的訪談中，形容自己是「世界上最幸運的人」，婚後幸福感滿溢，如今天人永隔，令人鼻酸。

事故發生在薩莫拉省的A-52公路上，該路段是離開葡萄牙北部的主要通道，卡斯蒂利亞和萊昂地區的緊急救援單位確認了此次事故。

Some very sad news to bring you.



Liverpool and Portugal footballer Diogo Jota and his brother Andre Silva have died in a car crash in Spain.



Our thoughts are with their family and friends. pic.twitter.com/qM4CuQaHkj — BBC Sport (@BBCSport) July 3, 2025

「卡斯蒂利亞和萊昂1-1-2指揮中心接獲多通報告，稱在薩莫拉塞爾納迪亞市的A-52公路65公里處發生車輛事故，一輛車輛涉及事故且起火，」聲明中寫道，「1-1-2已通知薩莫拉交通警察、薩莫拉省消防隊以及Sacyl緊急協調中心（CCU）處理此次事故。」

若塔擅長右腳射門，場上可勝任中鋒與兩側翼鋒位置，以靈活跑位與禁區終結能力見長。他出身於葡超球隊帕索斯費雷拉，2016年被馬競簽下後歷經波爾圖與狼隊的磨練，最終於2020年轉會利物浦，迅速成為隊內明星。國家隊方面，他自2019年起披上葡萄牙戰袍，曾參與歐國盃與世界盃資格賽，與C羅等球星並肩出征。