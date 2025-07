快訊／英超利物浦28歲球星車禍身亡　剛與青梅竹馬結婚2周

▲利物浦球星若塔(Diogo Jota)車禍身亡。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

據當地媒體、多家外媒證實,利物浦明星前鋒若塔(Diogo Jota)台灣時間3日於西班牙北部發生嚴重車禍不幸身亡,得年28歲。這起悲劇發生在他與青梅竹馬、三個孩子的母親卡多索(Rute Cardoso)剛結婚僅2周。

報導指出,若塔與同為足球員的弟弟安德烈(Andre,26歲)一同搭車,經調查確認兄弟倆雙亡;若塔剛和卡多索完婚,並在昨天釋出的訪談中,形容自己是「世界上最幸運的人」,婚後幸福感滿溢,如今天人永隔,令人鼻酸。

事故發生在薩莫拉省的A-52公路上,該路段是離開葡萄牙北部的主要通道,卡斯蒂利亞和萊昂地區的緊急救援單位確認了此次事故。

