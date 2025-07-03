運動雲

>

快訊／英超利物浦28歲球星車禍身亡　剛與青梅竹馬結婚2周

▲利物浦球星若塔（Diogo Jota）車禍身亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲利物浦球星若塔（Diogo Jota）車禍身亡。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

據當地媒體、多家外媒證實，利物浦明星前鋒若塔（Diogo Jota）台灣時間3日於西班牙北部發生嚴重車禍不幸身亡，得年28歲。這起悲劇發生在他與青梅竹馬、三個孩子的母親卡多索（Rute Cardoso）剛結婚僅2周。

報導指出，若塔與同為足球員的弟弟安德烈（Andre，26歲）一同搭車，經調查確認兄弟倆雙亡；若塔剛和卡多索完婚，並在昨天釋出的訪談中，形容自己是「世界上最幸運的人」，婚後幸福感滿溢，如今天人永隔，令人鼻酸。

事故發生在薩莫拉省的A-52公路上，該路段是離開葡萄牙北部的主要通道，卡斯蒂利亞和萊昂地區的緊急救援單位確認了此次事故。

「卡斯蒂利亞和萊昂1-1-2指揮中心接獲多通報告，稱在薩莫拉塞爾納迪亞市的A-52公路65公里處發生車輛事故，一輛車輛涉及事故且起火，」聲明中寫道，「1-1-2已通知薩莫拉交通警察、薩莫拉省消防隊以及Sacyl緊急協調中心（CCU）處理此次事故。」

若塔擅長右腳射門，場上可勝任中鋒與兩側翼鋒位置，以靈活跑位與禁區終結能力見長。他出身於葡超球隊帕索斯費雷拉，2016年被馬競簽下後歷經波爾圖與狼隊的磨練，最終於2020年轉會利物浦，迅速成為隊內明星。國家隊方面，他自2019年起披上葡萄牙戰袍，曾參與歐國盃與世界盃資格賽，與C羅等球星並肩出征。

關鍵字： 足球利物浦

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

NBA史上首見！杜蘭特交易案傳7方談判　湖人、勇士都可能參與

NBA史上首見！杜蘭特交易案傳7方談判　湖人、勇士都可能參與

快訊／湖人終於補強禁區！簽下狀元長人艾頓　續追39歲冠軍中鋒

快訊／湖人終於補強禁區！簽下狀元長人艾頓　續追39歲冠軍中鋒

前勇士新秀坦言「和柯瑞打球很難」　外界聯想起庫明加處境

前勇士新秀坦言「和柯瑞打球很難」　外界聯想起庫明加處境

快訊／英超利物浦28歲球星車禍身亡　剛與青梅竹馬結婚2周

快訊／英超利物浦28歲球星車禍身亡　剛與青梅竹馬結婚2周

庫明加轉戰國王？勇士正討論3方交易　等冠軍中鋒霍佛德做決定

庫明加轉戰國王？勇士正討論3方交易　等冠軍中鋒霍佛德做決定

弗里曼率道奇5:4逆轉！大谷翔平盜壘+跑回再見分　柯蕭3000K達陣

弗里曼率道奇5:4逆轉！大谷翔平盜壘+跑回再見分　柯蕭3000K達陣

詹皇被爆想離隊、湖人也希望他走　兒子布朗尼：不太關心那些事

詹皇被爆想離隊、湖人也希望他走　兒子布朗尼：不太關心那些事

看到野手登板就火大！大聯盟OB：勞資協議應納入限制

看到野手登板就火大！大聯盟OB：勞資協議應納入限制

大谷翔平精準盜壘跑回再見分　羅伯斯：是計算過的賭注

大谷翔平精準盜壘跑回再見分　羅伯斯：是計算過的賭注

佐佐木朗希連兩日練投強度提高獲掌聲 最快球速145公里

佐佐木朗希連兩日練投強度提高獲掌聲 最快球速145公里

【不敢相信QQ】見「姑丈懷中有別人」弟弟直接傷心跪地XD

熱門新聞

NBA史上首見！杜蘭特交易案傳7方談判　湖人、勇士都可能參與

快訊／湖人終於補強禁區！簽下狀元長人艾頓　續追39歲冠軍中鋒

前勇士新秀坦言「和柯瑞打球很難」　外界聯想起庫明加處境

快訊／英超利物浦28歲球星車禍身亡　剛與青梅竹馬結婚2周

庫明加轉戰國王？勇士正討論3方交易　等冠軍中鋒霍佛德做決定

弗里曼率道奇5:4逆轉！大谷翔平盜壘+跑回再見分　柯蕭3000K達陣

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA史上首見！杜蘭特交易案傳7方談判

2湖人終於補強禁區！簽下狀元長人艾頓

3前勇士新秀坦言「和柯瑞打球很難」

4利物浦28歲球星若塔車禍身亡

5庫明加轉戰國王？勇士討論3方交易

最新新聞

1中信特攻突Thank you冠軍教頭李逸驊

2虎科大暑假籃球營熱鬧開訓　夢想家教練現身指導

3利物浦28歲球星若塔車禍身亡

4周杰倫化身謝淑薇「陪練」體力超驚人

5藍鳥火力全開擊敗洋基　並列美東榜首

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

統一獅UG新成員-文慧真

韓籍電玩系女神文慧真加入統一獅　自曝欣賞陳傑憲、愛吃大腸麵線

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

李珠珢跳舞俐落甩髮帥翻　觀眾席坐滿全是鏡頭XDD

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

【怕爆】台中86歲翁靠助行器行走還開車！網友全嚇壞

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366