從恐懼到喜歡！大坂直美破心魔　睽違7年挺進溫網第3輪

▲大坂直美闖進溫網第3輪。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者胡冠辰/綜合報導

前世界球后大坂直美在溫網次輪展現穩定表現,以6比3、6比2擊敗捷克名將辛妮亞科娃(Katerina Siniakova),睽違7年再度挺進溫網第3輪;這場比賽也是她自2018年以來,首次在這項草地大滿貫連勝2場,寫下最佳成績。

面對擁有雙打世界排名第1頭銜、且曾在首輪擊敗女單第5種子鄭欽文的辛妮亞科娃,大坂幾乎全場主導比賽節奏,僅在第1盤一度被追平至3比3;大坂在最後6個發球局未讓對手取得破發機會,且成功把握辛妮亞科娃37次非受迫性失誤與8次雙發失誤,僅用1小時17分鐘便拿下勝利。

大坂賽後表示:「我今天打得還蠻穩的,整體表現蠻扎實,我很開心能夠用一個還不錯的比分贏下這場比賽,」對於闊別7年再度晉級第3輪,她則淡然回應:「老實說,真的就是順其自然,我有和教練聊過關於『期待』的問題,所以我現在每一分就是專注在當下,不太去想自己到了哪一輪,也不給自己太多心理壓力。」

大坂坦言,草地一直是她最不熟悉的場地,尤其過去曾因膝傷對草地心生恐懼,不過她表示今年情況已有轉變:「跟過去比起來,今年我在草地上的移動更自在,以前我真的很怕在草地上移動,那讓我對草地有種潛在恐懼,花了幾年時間我才慢慢克服,但現在,我真的覺得自己好多了。」

大坂透露,轉捩點是近期在柏林的失利:「那場敗仗蠻艱難的,但作為一場草地首輪,我不覺得太差,雖然剛輸球,但信心卻出奇的高,草地某種程度上讓我想到硬地,雖然很不同,但我真的開始喜歡草地比賽了。」

曾因媒體壓力暫離球場的大坂,對於輸球後仍需接受採訪的經歷直言,「我覺得這很看個性,有些人真的可以很有風度的輸球,但我知道我不是,我每次輸球時都會覺得自己是全世界最爛的球員,但我也知道,那些打敗我的人,全都是世界頂尖選手。」

對於茲韋列夫(Alexander Zverev)近期談及孤獨與失去動力,大坂說:「我總覺得人生既可以很嚴肅,也可以不那麼嚴肅,如果有什麼事你真的不再喜歡了,你其實可以去做別的事,我不是說他應該放棄網球,而是人應該去做讓自己快樂的事,那才是真正的答案。」