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從恐懼到喜歡！大坂直美破心魔　睽違7年挺進溫網第3輪

▲大坂直美闖進溫網第2輪。（圖／達志影像／美聯社）

▲大坂直美闖進溫網第3輪。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

前世界球后大坂直美在溫網次輪展現穩定表現，以6比3、6比2擊敗捷克名將辛妮亞科娃（Katerina Siniakova），睽違7年再度挺進溫網第3輪；這場比賽也是她自2018年以來，首次在這項草地大滿貫連勝2場，寫下最佳成績。

面對擁有雙打世界排名第1頭銜、且曾在首輪擊敗女單第5種子鄭欽文的辛妮亞科娃，大坂幾乎全場主導比賽節奏，僅在第1盤一度被追平至3比3；大坂在最後6個發球局未讓對手取得破發機會，且成功把握辛妮亞科娃37次非受迫性失誤與8次雙發失誤，僅用1小時17分鐘便拿下勝利。

大坂賽後表示：「我今天打得還蠻穩的，整體表現蠻扎實，我很開心能夠用一個還不錯的比分贏下這場比賽，」對於闊別7年再度晉級第3輪，她則淡然回應：「老實說，真的就是順其自然，我有和教練聊過關於『期待』的問題，所以我現在每一分就是專注在當下，不太去想自己到了哪一輪，也不給自己太多心理壓力。」

大坂坦言，草地一直是她最不熟悉的場地，尤其過去曾因膝傷對草地心生恐懼，不過她表示今年情況已有轉變：「跟過去比起來，今年我在草地上的移動更自在，以前我真的很怕在草地上移動，那讓我對草地有種潛在恐懼，花了幾年時間我才慢慢克服，但現在，我真的覺得自己好多了。」

大坂透露，轉捩點是近期在柏林的失利：「那場敗仗蠻艱難的，但作為一場草地首輪，我不覺得太差，雖然剛輸球，但信心卻出奇的高，草地某種程度上讓我想到硬地，雖然很不同，但我真的開始喜歡草地比賽了。」

曾因媒體壓力暫離球場的大坂，對於輸球後仍需接受採訪的經歷直言，「我覺得這很看個性，有些人真的可以很有風度的輸球，但我知道我不是，我每次輸球時都會覺得自己是全世界最爛的球員，但我也知道，那些打敗我的人，全都是世界頂尖選手。」

對於茲韋列夫（Alexander Zverev）近期談及孤獨與失去動力，大坂說：「我總覺得人生既可以很嚴肅，也可以不那麼嚴肅，如果有什麼事你真的不再喜歡了，你其實可以去做別的事，我不是說他應該放棄網球，而是人應該去做讓自己快樂的事，那才是真正的答案。」

關鍵字： WTA網球大坂直美

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