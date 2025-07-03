克蕭勇闖3000K殿堂　感謝大谷與隊友：這是我無所求的一夜

▲克蕭（Clayton Kershaw）生涯3000K終於入袋。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）在台灣時間3日於主場達成生涯第3000次奪三振壯舉，成為大聯盟史上第20位締造此里程碑的投手，也是僅第4位達標的左投。賽後克蕭受訪時難掩情緒、感性表示：「這真的是個特別的夜晚，我無所求，只覺得能夠在場上參與這一切，真的很快樂。」

此役對陣白襪的比賽中，克蕭投至6局上半2出局、第100球時，靠一記外角滑球讓白襪三壘手卡普拉（Vinny Capra）凍結不動，完成歷史性三振。隨後克蕭脫帽向全場觀眾致意，隊友們湧上投手丘擁抱祝賀，球場更播放致敬影片，全場沉浸在歡騰氣氛中，場邊的大谷翔平與山本由伸也以掌聲和擁抱表達祝賀之意。

CLAYTON KERSHAW. HISTORY MADE.



3,000 strikeouts

10x All-Star

3x Cy Young Award Winner

2011 Pitching Triple Crown

2014 National League MVP

2x World Series Champion

Legend pic.twitter.com/1STrb7J6zV — MLB (@MLB) July 3, 2025

「如果沒有人能與你分享這份喜悅，那麼這一切就失去了意義，今夜，無論是隊友、教練、訓練師、球隊職員或高層，他們都與我一同慶祝，我只有滿滿的感謝，」克蕭賽後激動說道。

這位37歲的道奇傳奇本場先發投滿6局，總計用了100球，他表示第6局再度踏上投手丘時，聽到滿場觀眾的歡呼聲，是他職涯中「最特別的瞬間之一」，並補充道：「感謝的心情無以言表。」

達成3000K後，克蕭也不忘給予對手白襪尊重，「我要向白襪致敬，他們沒有輕易讓我取得三振。」

CLAYTON KERSHAW MAKES HISTORY AND JOINS THE 3,000 STRIKEOUT CLUB! pic.twitter.com/Y9Licl29T0 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 3, 2025

克蕭是現役第3位達成3000K的投手，僅次於巨人韋蘭德（Justin Verlander）與藍鳥薛茲爾（Max Scherzer），其中薛茲爾也是在道奇效力期間締造紀錄。

值得一提的是，克蕭是第4位達成3000K的左投，與強森（Randy Johnson）、吉布森（Bob Gibson）、卡爾頓（Steve Carlton）與沙巴西亞（CC Sabathia）並列；克蕭也僅是第5位在同一支球隊累積如此成就的投手，與強森（Walter Johnson）、吉布森、卡爾頓還有史摩茲（John Smoltz）並列。

談到加入這份傳奇名單，克蕭特別提及左投傳奇沙巴西亞：「印象最深的就是CC，他總是為了球隊努力，不顧自己的數據，我一直記得他這份精神。」

Iconic moment.

Iconic franchise.

Iconic player.



Congratulations, Clayton Kershaw pic.twitter.com/mFp7uatf7R — MLB (@MLB) July 3, 2025

根據《Elias Sports Bureau》統計，克蕭以2787.1局成為史上第4快達成3000K的投手，僅次於強森（2470.2局）、薛茲爾（2516局）與馬丁尼茲（2647.2局）。

身為3屆賽揚獎得主、10度入選明星賽、1次國聯MVP與5屆防禦率王的克蕭，生涯防禦率2.51，為1920年活球時代以來，所有投滿至少1500局投手中最低的投手。

從2016年至2024年間，克蕭每年都進過傷兵名單，他在去年10月因腳傷錯過季後賽，道奇奪下5年內第2冠，隔月他接受左膝半月板與左腳拇指韌帶手術，今年5月中旬才回歸，近7場先發4勝0敗、防禦率僅2.08，撐起傷兵滿營的道奇輪值。