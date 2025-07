溫網強勢回歸！拉杜卡努直落2過關　第3輪將挑戰世界球后

▲英國名將拉杜卡努(Emma Raducanu)晉級溫網第3輪。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

溫網女單第2輪迎來兩位大滿貫冠軍之間的正面交鋒,英國地主好手拉杜卡努(Emma Raducanu)展現絕佳手感,以6比3、6比3擊敗2023溫網冠軍、捷克名將萬卓索娃(Marketa Vondrousova)挺進第3輪,下一場比賽將迎戰世界球后、白俄羅斯強敵莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)。

"HOW GOOD?"



"HOW GOOD?"

Emma Raducanu takes down the 2023 champion Marketa Vondrousova, 6-3, 6-3 #Wimbledon pic.twitter.com/8HA6H7WSOi
July 2, 2025

「我覺得沒有比在溫布頓、在中央球場贏球更棒的感覺了,真的讓一切的努力都值得了,」拉杜卡努賽後激動表示,「當你站在球場上贏球時,你會忘記所有的起起伏伏,甚至低潮,當然也要很快收心,準備隔天的比賽,不過今晚我會好好享受這場勝利,因為這真的很特別。」

Wow.



Emma Raducanu beats 2023 #Wimbledon champ Marketa Vondrousova 6-3, 6-3 to reach the 3rd round in London.



That's one of the best performances of her career.



Next? World #1 Aryna Sabalenka. pic.twitter.com/5cPavl1g9z — José Morgado (@josemorgado) July 2, 2025

面對狀態火燙、正值6連勝的萬卓索娃,世界排名第40的拉杜卡努僅花1小時22分鐘便輕鬆過關,終結對手自柏林草地賽奪冠以來的不敗之路;這場勝利也讓兩人對戰紀錄扳成2比2平手,而拉杜卡努2場勝利都是在溫網取得。

「我覺得這是我近來打得最棒的一場比賽,我很為自己感到驕傲,」拉杜卡努接著說道,「但同時我也不覺得自己做了什麼不可思議的事情,這反而讓我更有信心,今天我只是把基本功做到非常紮實,而且執行得非常好,我很開心能打出這個水準。」

Emma Raducanu on facing Aryna Sabalenka next at Wimbledon



“I guess there’s no pressure at all on me the next round”



pic.twitter.com/lOBXf8q33n — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 2, 2025

21歲的拉杜卡努在2021年美網以資格賽身份一舉奪冠,成為史上首位以資格賽出身拿下大滿貫冠軍的球員;而她在溫網最佳戰績則是2021與2023年都打進16強,這次再闖關將是第3度躋身第2週賽程。

接下來拉杜卡努將挑戰頭號種子、3座大滿貫得主莎芭蓮卡,後者在第2輪以7比6(4)、6比4力退布茲可娃(Marie Bouzkova),順利晉級。

Emma raducanu, British tennis N1 reacts to Olivia Rodrigo attending her match at Wimbledon.



"She’s got so great at heartbreak songs [...] If you’re ever going through it, she’s the one!" pic.twitter.com/A4NG1mF0T3 — Olivia Rodrigo stats. (@statsoir) July 3, 2025

「今天能擊敗萬卓索娃,這樣一位頂尖對手,真的給了我信心,莎芭蓮卡是世界第一,這幾年在女子網壇非常具統治力,我知道這會是一場硬仗,我得拿出非常高水準的表現,」拉杜卡努最後總結,「但你若想贏得一座大滿貫冠軍,就必須擊敗最強的對手,即便這場比賽發生得有點早,我仍期待這個挑戰。」