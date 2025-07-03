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溫網強勢回歸！拉杜卡努直落2過關　第3輪將挑戰世界球后

▲英國名將拉杜卡努（Emma Raducanu）晉級溫網第3輪。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國名將拉杜卡努（Emma Raducanu）晉級溫網第3輪。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

溫網女單第2輪迎來兩位大滿貫冠軍之間的正面交鋒，英國地主好手拉杜卡努（Emma Raducanu）展現絕佳手感，以6比3、6比3擊敗2023溫網冠軍、捷克名將萬卓索娃（Marketa Vondrousova）挺進第3輪，下一場比賽將迎戰世界球后、白俄羅斯強敵莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。

「我覺得沒有比在溫布頓、在中央球場贏球更棒的感覺了，真的讓一切的努力都值得了，」拉杜卡努賽後激動表示，「當你站在球場上贏球時，你會忘記所有的起起伏伏，甚至低潮，當然也要很快收心，準備隔天的比賽，不過今晚我會好好享受這場勝利，因為這真的很特別。」

面對狀態火燙、正值6連勝的萬卓索娃，世界排名第40的拉杜卡努僅花1小時22分鐘便輕鬆過關，終結對手自柏林草地賽奪冠以來的不敗之路；這場勝利也讓兩人對戰紀錄扳成2比2平手，而拉杜卡努2場勝利都是在溫網取得。

「我覺得這是我近來打得最棒的一場比賽，我很為自己感到驕傲，」拉杜卡努接著說道，「但同時我也不覺得自己做了什麼不可思議的事情，這反而讓我更有信心，今天我只是把基本功做到非常紮實，而且執行得非常好，我很開心能打出這個水準。」

21歲的拉杜卡努在2021年美網以資格賽身份一舉奪冠，成為史上首位以資格賽出身拿下大滿貫冠軍的球員；而她在溫網最佳戰績則是2021與2023年都打進16強，這次再闖關將是第3度躋身第2週賽程。

接下來拉杜卡努將挑戰頭號種子、3座大滿貫得主莎芭蓮卡，後者在第2輪以7比6（4）、6比4力退布茲可娃（Marie Bouzkova），順利晉級。

「今天能擊敗萬卓索娃，這樣一位頂尖對手，真的給了我信心，莎芭蓮卡是世界第一，這幾年在女子網壇非常具統治力，我知道這會是一場硬仗，我得拿出非常高水準的表現，」拉杜卡努最後總結，「但你若想贏得一座大滿貫冠軍，就必須擊敗最強的對手，即便這場比賽發生得有點早，我仍期待這個挑戰。」

關鍵字： WTA溫網WTA溫網

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