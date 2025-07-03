NBA史上首見！杜蘭特交易案傳7方談判　湖人、勇士都可能參與

▲杜蘭特交易案可能擴大成7隊參與。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

太陽將杜蘭特（Kevin Durant）送到火箭的交易案，可能擴大成7支球隊參與，成為NBA史上最多隊牽涉其中的交易。根據《The Athletic》記者凱茲（Fred Katz）的消息，湖人、勇士、老鷹、籃網與灰狼也加入討論，不過目前尚無交易即將完成的跡象，仍有許多細節待釐清。

《The Athletic》記者艾科（Kelly Iko）今（3）日報導，火箭正在將包含芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）與卡佩拉（Clint Capela）在內的自由球員簽約，擴展為一筆包含多隊的「先簽後換」交易案，預計最快當地時間周日完成。

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該媒體另一位記者凱茲進一步指出，這實際上是火箭與太陽針對杜蘭特交易案的延伸討論，雙方正考慮將該筆交易擴大為創NBA紀錄的7方超大型交易案，老鷹、籃網、勇士、湖人與灰狼也參與其中。

▲勇士與湖人皆傳出可能加入杜蘭特交易案，掀起熱議。（圖／達志影像／美聯社）

這筆潛在的7方交易雖規模空前，包含的知名球員卻不多。截至目前為止，被討論的上季現役NBA球員僅有5人：杜蘭特、布魯克斯（Dillon Brooks）、格林（Jalen Green）、卡佩拉（Clint Capela）與普羅登（Daeqwon Plowden）。其餘涉及的球員皆來自尚未正式完成的選秀夜交易案，根據聯盟規定，需等到當地時間7月6日後方可生效。

湖人在這筆7方交易中的具體角色仍不明朗，但預期不會是主角。外界猜測，湖人可能試圖將芬尼-史密斯的操作轉為先簽後換，以創造交易特例；也可能是希望吸收太陽的中鋒理查茲（Nick Richards），將他納入510萬美元的「雙年特例」中。