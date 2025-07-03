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重逢大谷聊起兒子在日本打球　奈文相約去吃「好吃的店」！

記者王真魚／綜合報導

道奇隊球星大谷翔平今天賽前，與現任白襪球員發展特助、前天使總教練奈文（Phil Nevin）相見歡、話家常，包括聊到了他的兒子。 大谷於2023年效力天使的最後一年，兩人建立起良好關係。

對於大谷加盟道奇後奪得世界大賽冠軍，奈文感性地說，「去年，我是在家裡的沙發上看到他在世界大賽中奪冠，那一刻真的熱血沸騰。因為我知道他是多麼渴望站上那個舞台。」 兩人在今年春訓時也有碰面聊天，這次重逢，奈文透露，就是聊些近況啦，他也笑得很開心。我們聊到我兒子的事，還有我即將迎來孫子的事情，談了很多關於家庭的話題。」

奈文之子T.奈文（Tyler Nevin）目前效力於日本職棒的西武獅隊，近期剛完成兩年續約。他說，「他真的很享受在異國打球的生活。我們父子之間常聯絡，我也有去看他的開幕戰，9月也預計再去一次，已經等不及了。我在那邊吃了很多壽司（笑）。回美國之後就會覺得味道差很多，還會拜託他帶我去『好吃的店』！」

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談到大谷的表現，奈文笑說，「看到他現在過得這麼開心，這是我最開心的事。他在球場上的表現已經不再讓人驚訝了，老實說，我們大家已經習慣那種高水準的發揮了。但從那次受傷到現在快兩年了，他這一路上的復健真的非常努力。如今看到他這麼健康地在場上奔馳，我只覺得無比開心。」

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 大谷翔平柰文道奇隊西武獅教練

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