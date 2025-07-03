詹皇被爆想離隊、湖人也希望他走　兒子布朗尼：不太關心那些事

Bronny James on the speculation about what team LeBron James will play for next season: “There’s a lot of stuff going around that I don’t really pay attention to” pic.twitter.com/lPjdUv1oyc — Dave McMenamin (@mcten) July 2, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）已執行2025-26賽季球員選項，卻被亞利桑那資深記者甘巴多羅（John Gambadoro）爆料，他想離開洛杉磯，湖人也希望他離隊。對於外界揣測老爸的動向，與詹皇同隊的大兒子布朗尼（Bronny James）今（3）日受訪時回應，「我其實不太關注那些東西。」

自2018年夏天加盟湖人以來，詹姆斯的洛城生涯起起伏伏，2019年無緣季後賽，2020年奪下總冠軍，接下來5個賽季，2023年打進西區冠軍賽，有3年止步首輪，還有1年無緣季後賽。

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▲詹姆斯選擇執行下季的球員選項，仍爆出他與湖人都有意分手的傳聞。（圖／達志影像／美聯社）

湖人去年將當家長人戴維斯（Anthony Davis）交易至獨行俠，換來「金童」唐西奇（Luka Doncic），後者預計將在8月與球團完成延長合約。詹姆斯則已執行下季價值5260萬美元的球員選項，但他的經紀人保羅（Rich Paul）表示，「LeBron想爭冠，湖人則著眼未來」，強調會「評估對他最好的選擇」，引發詹皇是否可能離開洛杉磯的揣測。

▲湖人天王詹姆斯的動向持續受到關注。（圖／達志影像／美聯社）

亞利桑那資深記者甘巴多羅更爆料，詹姆斯想離開洛杉磯，湖人也希望他離隊。詹皇擁有「交易否決權」，能掌控自己的去處，他是否會轉投他隊引發熱烈討論。談到近來的各種傳聞，與詹皇同隊的大兒子布朗尼淡定地說，「我其實不太關注那些東西。」

布朗尼剛在湖人度過菜鳥季，他整季僅在NBA出賽27場，平均上陣6.7分鐘，但與父親同場效力極具象徵意義。