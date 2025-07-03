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快訊／湖人終於補強禁區！簽下狀元長人艾頓　續追39歲冠軍中鋒

▲▼拓荒者長人艾頓被家附近的冰層困住，被迫缺席對籃網的比賽。（圖／CFP）

▲艾頓轉戰洛杉磯湖人，預計擔任先發中鋒。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

亟需補強禁區的西區豪門湖人今（3）日終於展開行動，以2年總值1660萬美元的合約簽下2018年狀元長人艾頓（Deandre Ayton），他日前與拓荒者達成買斷協議，受到多隊追逐，除了紫金大軍外，勇士、公鹿與溜馬也都對他很感興趣，不過他最終選擇了洛城。

艾頓在當地時間上周日完成與拓荒者的合約買斷，他的經紀團隊主動接洽球團，表達希望加盟「具備贏球機會」的球隊。在買斷前，多支球隊曾向拓荒者總管克羅寧（Joe Cronin）打探他作為隊友的表現，「各隊對艾頓的領導能力與他在協助年輕長人，例如克林根（Donovan Clingan）方面的表現，給出了高度評價。」

艾頓度過冷卻期後，今日正式成為自由球員，他與數支對他感興趣的球隊會談，最終選擇落腳洛杉磯。根據NBA資深記者費雪（Jake Fischer）的消息，雙方簽下2年1660萬美元的合約，第2年為球員選項。

《ESPN》統計，艾頓下季將從拓荒者與湖人兩邊共計賺進3400萬美元的薪資。來到湖人後，他預計擔任先發中鋒，與2018年同梯「金童」唐西奇（Luka Doncic）聯手。

▲▼拓荒者長人艾頓被家附近的冰層困住，被迫缺席對籃網的比賽。（圖／CFP）

▲艾頓上季在拓荒者場均繳出14.4分、10.2籃板。（圖／CFP）

艾頓將在當地時間7月23日滿27歲，上季他場均貢獻14.4分、10.2籃板，投籃命中率56.6%。他是自2004年「魔獸」霍華德（Dwight Howard）以來，首位在生涯前7季皆繳出「場均雙十」表現的球員，也與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、戈貝爾（Rudy Gobert）、弗切維奇（Nikola Vucevic）成為近7季唯一達此標準的4名球員之一。

艾頓曾入選2018-19賽季的年度新秀第1隊，在太陽效力5季，繳出場均16.7分、10.4籃板，命中率高達59.7%。不過他近兩季受傷勢困擾，僅出賽95場，上季在拓荒者只打了40場，為生涯次少紀錄。

NBA記者西德里（Evan Sidery）指出，即便已經簽下艾頓，湖人仍積極追求39歲的冠軍中鋒霍佛特（Al Horford），「理想情況下，湖人希望在陣中同時擁有一名擅長擋拆空接的長人，以及一位能拉開空間的延伸5號位。若能成功簽下艾頓與霍佛特，將能完美實現這項補強目標。」

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人Deandre AytonAl Horford

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