快訊／湖人終於補強禁區！簽下狀元長人艾頓　續追39歲冠軍中鋒

▲艾頓轉戰洛杉磯湖人,預計擔任先發中鋒。(圖/CFP)

記者游郁香/綜合報導

亟需補強禁區的西區豪門湖人今(3)日終於展開行動,以2年總值1660萬美元的合約簽下2018年狀元長人艾頓(Deandre Ayton),他日前與拓荒者達成買斷協議,受到多隊追逐,除了紫金大軍外,勇士、公鹿與溜馬也都對他很感興趣,不過他最終選擇了洛城。

Welcome Deandre Ayton to The Los Angeles Lakers!



Two-year, $16.6 Million. Player Option Second Year per @JakeLFischer



24-25 Season: 14.4 PTS, 10.2 REB, 1.6 AST, 1.0 BLK, and 56.6% FG pic.twitter.com/50QIU0EXtz