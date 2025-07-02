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「涼水祭」升級開趴！中信兄弟攜手「國語作業簿」嗨翻洲際

▲兄弟涼水祭。（圖／中信兄弟提供）

▲兄弟涼水祭。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟年度招牌主題日「涼水祭」即將於7月12日（六）至13日（日）在台中洲際棒球場盛大登場。今年活動再升級，首度與在棒球場周邊深耕多年的品牌建商舜元建設合作，並攜手人氣派對品牌「國語作業簿」，共同打造舜元建設《暑假限定！國語作業簿：2025中信兄弟涼水祭》，以「音樂×涼水」為雙主軸，全方位升級為夏日必參加的超濕棒球派對。

本次涼水祭維持過往特色，在戶外平台設有超長滑水道與大型戲水池，內野下層 C-K 區則將啟動「濕區」模式，隨賽事節奏啟用「炸水柱」裝置，歡迎球迷攜帶各式玩水裝備進場，一起盡情濕身、熱情應援。場外舞台則由中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」輪番登場，與球迷互動玩遊戲，為主場注入更多歡樂氣氛。

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今年最大亮點之一，是首度與派對品牌「國語作業簿」跨界合作。兩場賽前都將安排一小時完整 DJ Show，局間也將結合大螢幕進行互動，讓球迷隨著熟悉旋律一起嗨唱濕身。「國語作業簿」由賴皮 MR. SKIN 創辦，主打以國語金曲喚醒歸屬感，營造全民共唱的音樂派對氛圍。本次也是品牌首度進軍棒球場，盼將洲際主場打造成夏日最大型 KTV。

7月12日將由創辦人賴皮 MR. SKIN 主秀，他曾獲 Red Bull 3Style 台灣冠軍，今年也受邀為中信兄弟開幕戰演出，將棒球金曲與嗆司應援結合，頗受好評。7月13日則邀請2023年國語作業簿 DJ 大賽冠軍 DJ SamuelMie 接棒演出，賴皮更將擔任當日開球嘉賓，號召球迷提前進場一起唱爆洲際！

涼水祭兩天皆為晚間5點05分開賽，下午2點全面開放入場。當日入場球迷可獲得「BROS SUMMER TIME 透明束口袋」乙份，官方也提醒，現場濕滑請務必注意安全，且水槍及相關道具請勿朝場內與舞台區噴灑，共同維護安全與觀賞品質。

關鍵字： 中信兄弟涼水祭國語作業簿濕身派對音樂盛宴

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