鄭欽文難過草地關　不敵捷克老將溫網爆冷止步首輪

▲溫網6號種子鄭欽文止步首輪。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2025溫網女單再傳爆冷!世界排名第5的中國一姐鄭欽文在炎熱的午後經歷2小時25分的激戰後,以5比7、6比4、1比6不敵捷克老將辛妮亞科娃(Katerina Siniakova),無緣晉級。

Katerina Siniakova upsets Zheng Qinwen in the first round at Wimbledon It's Siniakova's second-career win over a top-10 player in a major. pic.twitter.com/2stYRiVXAk

今年29歲的辛妮亞科娃過去曾2度在溫網贏得女雙冠軍,並且在草地賽場上有著穩定的單打表現,上一座單打冠軍是在2年前的德國巴特洪堡草地賽中摘下;此次擊敗鄭欽文不僅為她的草地履歷再添代表作,也讓她晉級第2輪,將對上未列種子的日本名將大坂直美。

比賽初段鄭欽文展現出良好狀態,在第1盤一度取得5比3領先優勢,然而辛妮亞科娃臨危不亂,連破對手2個發球局,連拿4局逆轉奪盤;進入第二盤後雙方互不相讓戰成4比4平手,鄭欽文靠著一記精彩的反拍扣殺關鍵破發,隨後順利保發將戰局扳平。

