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鄭欽文難過草地關　不敵捷克老將溫網爆冷止步首輪

▲溫網6號種子鄭欽文止步首輪。（圖／達志影像／美聯社）

▲溫網6號種子鄭欽文止步首輪。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2025溫網女單再傳爆冷！世界排名第5的中國一姐鄭欽文在炎熱的午後經歷2小時25分的激戰後，以5比7、6比4、1比6不敵捷克老將辛妮亞科娃（Katerina Siniakova），無緣晉級。

今年29歲的辛妮亞科娃過去曾2度在溫網贏得女雙冠軍，並且在草地賽場上有著穩定的單打表現，上一座單打冠軍是在2年前的德國巴特洪堡草地賽中摘下；此次擊敗鄭欽文不僅為她的草地履歷再添代表作，也讓她晉級第2輪，將對上未列種子的日本名將大坂直美。

比賽初段鄭欽文展現出良好狀態，在第1盤一度取得5比3領先優勢，然而辛妮亞科娃臨危不亂，連破對手2個發球局，連拿4局逆轉奪盤；進入第二盤後雙方互不相讓戰成4比4平手，鄭欽文靠著一記精彩的反拍扣殺關鍵破發，隨後順利保發將戰局扳平。

決勝盤比賽風雲變色，辛妮亞科娃雖在第2盤結束時曾因高溫身體不適接受醫療暫停，但第3盤她強勢反彈，一開始就取得2比0領先，接著將差距擴大至5比0；全場她一共5度破發得手，有效壓制鄭欽文的發球局，最終帶走勝利。

賽後鄭欽文坦言，輸球關鍵出在自身表現不夠穩定，「我想可能是我自己的問題，我在發球局表現應該可以更好，我給了她太多機會，尤其是當我第一盤5比3領先的時候，當下我的專注力不在，是個遺憾。」

她也指出自己在決勝盤犯下太多不必要的失誤，「第3盤我也太輕易讓出自己的發球局，在草地上這是關鍵。」

關鍵字： WTA溫網鄭欽文

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