直落2晉級溫網次輪　斯威雅蒂延續首輪不敗神話　豪取61連勝

實習記者胡冠辰/綜合報導

2025溫網女單首輪賽事,波蘭前世界球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)以7比5、6比1擊敗俄羅斯選手庫德梅托娃(Polina Kudermetova),不僅順利挺進次輪,也將其各項比賽首輪連勝場次推進至驚人的61場,寫下本世紀女子選手最長紀錄。

這場勝利也象徵斯威雅蒂在草地賽季表現持續進步,尤其就在一週前,她才剛在德國巴特洪堡打進WTA生涯首個草地決賽。

回顧草地起點2018年,當時年僅17歲的斯威雅蒂在溫網贏得青少女組冠軍,這是她唯一大滿貫青少年冠軍頭銜;當年的籤表星光熠熠,包括高芙(Coco Gauff)、陶森(Clara Tauson)、費南德茲(Leylah Fernandez)等後來躍升職業舞台的名將,而其中斯威雅蒂更在8強以6比0、6比1大勝當時未列種子的拉杜卡努(Emma Raducanu)。

「那感覺就像發生在不同人生一樣,」斯威雅蒂賽後回憶道,「那應該是我當時生涯的高光時刻,很不真實,但回到家後,其實什麼都沒變,我記得我那時以為人生從此會變得完美,結果有點失望,因為我還是得回去練球,我當時只是懷著希望,覺得也許未來有一天,在職業舞台也能做到一樣的事。」

事實上,為了加強草地表現,斯威雅蒂在法網準決賽不敵莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)後,主動放棄柏林與女王盃兩站草地WTA 500賽事,轉而前往馬略卡進行為期一週的集訓。

「多一點時間真的很有幫助,讓我能調整移動方式、擊球節奏,這在草地上跟紅土完全不同,」斯威雅蒂接著指出,「你在草地上必須信任自己的擊球,不能退縮,只要有一球給了對手機會切入,就可能讓你丟掉該分,我在巴特洪堡放手一搏,真的很奏效。」

隨著本週她在全英俱樂部的首戰告捷,斯威雅蒂在溫網的總戰績提升至12勝5敗,勝率達7成。她將於次輪對上擊敗地主外卡選手布拉吉(Jodie Burrage)的美國選手麥克納莉(Caty McNally),持續朝著突破草地障礙、爭奪職業生涯第5座大滿貫冠軍邁進。