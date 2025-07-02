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直落2晉級溫網次輪　斯威雅蒂延續首輪不敗神話　豪取61連勝

▲波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2025溫網女單首輪賽事，波蘭前世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）以7比5、6比1擊敗俄羅斯選手庫德梅托娃（Polina Kudermetova），不僅順利挺進次輪，也將其各項比賽首輪連勝場次推進至驚人的61場，寫下本世紀女子選手最長紀錄。

這場勝利也象徵斯威雅蒂在草地賽季表現持續進步，尤其就在一週前，她才剛在德國巴特洪堡打進WTA生涯首個草地決賽。

回顧草地起點2018年，當時年僅17歲的斯威雅蒂在溫網贏得青少女組冠軍，這是她唯一大滿貫青少年冠軍頭銜；當年的籤表星光熠熠，包括高芙（Coco Gauff）、陶森（Clara Tauson）、費南德茲（Leylah Fernandez）等後來躍升職業舞台的名將，而其中斯威雅蒂更在8強以6比0、6比1大勝當時未列種子的拉杜卡努（Emma Raducanu）。

「那感覺就像發生在不同人生一樣，」斯威雅蒂賽後回憶道，「那應該是我當時生涯的高光時刻，很不真實，但回到家後，其實什麼都沒變，我記得我那時以為人生從此會變得完美，結果有點失望，因為我還是得回去練球，我當時只是懷著希望，覺得也許未來有一天，在職業舞台也能做到一樣的事。」

事實上，為了加強草地表現，斯威雅蒂在法網準決賽不敵莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）後，主動放棄柏林與女王盃兩站草地WTA 500賽事，轉而前往馬略卡進行為期一週的集訓。

「多一點時間真的很有幫助，讓我能調整移動方式、擊球節奏，這在草地上跟紅土完全不同，」斯威雅蒂接著指出，「你在草地上必須信任自己的擊球，不能退縮，只要有一球給了對手機會切入，就可能讓你丟掉該分，我在巴特洪堡放手一搏，真的很奏效。」

隨著本週她在全英俱樂部的首戰告捷，斯威雅蒂在溫網的總戰績提升至12勝5敗，勝率達7成。她將於次輪對上擊敗地主外卡選手布拉吉（Jodie Burrage）的美國選手麥克納莉（Caty McNally），持續朝著突破草地障礙、爭奪職業生涯第5座大滿貫冠軍邁進。

關鍵字： 溫網WTA

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