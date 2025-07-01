勇士兩冠軍成員在鵜鶘重聚　昔浪花小弟歡迎魯尼：太嗨了

Jordan Poole is HYPED him and Kevon Looney are reunited in NOLA ????⚜️ pic.twitter.com/jmS1PWCLuu — Bleacher Report (@BleacherReport) July 1, 2025

記者游郁香／綜合報導

鵜鶘今夏積極補強，自由市場開啟首日就簽下來自灣區的3冠中鋒魯尼（Kevon Looney），他以2年1600萬美元轉投紐奧良，與2022年曾聯手奪冠的前勇士「浪花小弟」普爾（Jordan Poole）再度合體，普爾興奮發文喊話，「天啊！太嗨了。」

▲勇士2022年冠軍成員普爾、魯尼在鵜鶘重聚。（圖／達志影像／美聯社，下同）

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鵜鶘上季僅拿下21勝，交易送走後場老將麥卡倫（CJ McCollum）後，團隊少了「定海神針」，過去10年都是勇士的防守基石與休息室領袖之一的魯尼，正好補上這個缺口，他的到來不僅能穩固內線、防守與籃板，更能帶來寶貴經驗，讓年輕長人米西（Yves Missi）與奎因（Derik Queen）能有緩衝成長空間。

值得一提的是，紐奧良現在有2名前勇士冠軍成員，昔日灣區「浪花小弟」普爾上周才被巫師交易到鵜鶘，當他得知前戰友魯尼也來了，立刻在IG限時動態上寫下，「天啊！太嗨了。」對兩人能再次搭檔顯得相當興奮。

現年26歲的普爾在巫師兩季，場均能砍18.8分、4.4助攻，三分命中率35.3%，具備推進節奏與突破能力，正是鵜鶘後場所欠缺的特質。由於先前傳出莫瑞（Dejounte Murray）因阿基里斯腱傷勢仍在復健，普爾預計擔任先發控衛。他曾在2022年隨勇士奪冠，2023年被交易至巫師，華盛頓今夏選擇將他轉手以騰出薪資空間。