世俱盃16強爆冷出局　國米隊長怒噴全隊：不想留的可以走！

▲國米隊長馬丁內斯(Lautaro Martínez)在球隊世俱盃遭淘汰後怒噴隊友。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

巴甲排名第6的富明尼斯在台灣時間1日凌晨於世界俱樂部盃16強爆出最大冷門,他們以2比0擊敗義甲豪門、今年歐冠亞軍國際米蘭挺進8強;輸球的國際米蘭賽後全隊陷入低迷,隊長馬丁內斯(Lautaro Martínez)更直言:「不想留下的可以走!」

Multiple Fluminense players and coaches went straight for an emotional Thiago Silva after they knocked out UCL finalist Inter Milan.



The 40-year-old has now captained Fluminense to three clean sheets at the Club World Cup and to the quarterfinal pic.twitter.com/UzKxf0VVn5