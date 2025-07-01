世俱盃16強爆冷出局　國米隊長怒噴全隊：不想留的可以走！

▲國米隊長馬丁內斯（Lautaro Martínez）在球隊世俱盃遭淘汰後怒噴隊友。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

巴甲排名第6的富明尼斯在台灣時間1日凌晨於世界俱樂部盃16強爆出最大冷門，他們以2比0擊敗義甲豪門、今年歐冠亞軍國際米蘭挺進8強；輸球的國際米蘭賽後全隊陷入低迷，隊長馬丁內斯（Lautaro Martínez）更直言：「不想留下的可以走！」

Multiple Fluminense players and coaches went straight for an emotional Thiago Silva after they knocked out UCL finalist Inter Milan.



The 40-year-old has now captained Fluminense to three clean sheets at the Club World Cup and to the quarterfinal pic.twitter.com/UzKxf0VVn5 [廣告]請繼續往下閱讀... June 30, 2025

富明尼斯主帥雷納托（Renato）在排兵布陣上出奇制勝，啟用三後衛戰術成功讓國際米蘭措手不及，全場幾乎未讓對手構成威脅。「我灌輸球員們這個戰術會奏效的信念，國際米蘭是支強隊，他們的資源比我們多太多了，但球場上始終是11對11。」雷納托接受《DAZN》訪問時堅定表示，「球隊相信這套策略，戰鬥到底並保持了90分鐘的專注。」

Fluminense beat Inter Milan to head to the quarter-finals ???????? pic.twitter.com/sEtNBZrWYm — LiveScore (@livescore) June 30, 2025

開賽第3分鐘，富明尼斯卡諾（Germán Cano）在門前把握住偏折傳中頭槌破網，球成功穿越瑞士國門索默（Yann Sommer）雙腿，富明尼斯1比0先馳得點。

下半場國際米蘭加強攻勢，但面對富明尼斯嚴密防線皆無功而返，德弗賴（Stefan de Vrij）禁區內失手、替補埃斯波西托（Sebastiano Esposito）的射門遭門將法比奧（Fábio）用腳擋出，馬丁內斯在一波得分機會中更射中門柱，痛失扳平機會。

加時第93分鐘，富明尼斯替補登場的赫爾克利斯（Hércules）禁區邊緣射門助隊2比0鎖定勝局。「教練告訴我們這場比賽會非常困難，我們早有準備，我們全神貫注，這就是我們的訓練目的，最終結果就擺在那。」致勝功臣赫爾克利斯接著說。

What a moment for Hércules and Fluminense



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另一方面，國米隊長馬丁內斯賽後怒批球隊缺乏求勝決心，直言若沒有冠軍心態，就不配穿上這件球衣，「我想為重大榮耀而戰，想留下來的球員就一起拚，但如果有人不想留，請離開，」馬丁內斯面對記者毫不保留地表示。

Lautaro Martinez: "I'm the captain and my message is very clear. Whoever doesn't want to stay at the club, goodbye." pic.twitter.com/Hz5313ouDF — The Touchline | Football Coverage (@TouchlineX) June 30, 2025

「我們需要想為球隊效力的人，我們身上穿的是支重要球隊的球衣，需要具備頂尖的心態，否則，請離隊，」他補充指出，國際米蘭本季整體表現令人失望，雖然在分組賽擊敗河床，但與浦和紅鑽、蒙特雷交鋒表現起伏，最終止步16強，與月初被巴黎聖日耳曼5比0血洗的歐冠決賽一樣，為這個空手而歸的賽季再添一筆遺憾。

「這是一季漫長又疲憊的賽季，最後我們什麼也沒贏，我為那些遠道而來支持我們的球迷感到抱歉，我身為隊長，責無旁貸。」馬丁內斯如此說道。