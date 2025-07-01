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場內轟+滿貫砲！　紅襪阿布瑞尤締67年超狂紀錄

▲阿布瑞尤（Wilyer Abreu）單場敲出一支場內全壘打和滿貫砲，寫下大聯盟罕見紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿布瑞尤（Wilyer Abreu）單場敲出一支場內全壘打和滿貫砲，寫下大聯盟罕見紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪強打外野手阿布瑞尤（Wilyer Abreu）在今天（台灣時間1日）對戰紅人的比賽中，單場敲出雙響砲灌進5分打點，率領球隊最終以13比6大勝紅人，3連戰首戰拔得頭籌。

5局下半阿布瑞尤敲出中右外野深遠飛球，把球轟向芬威球場最深處的「三角區」，根據Statcast數據指出，這一球在其他大聯盟球場幾乎都能飛出牆外。

球打到欄杆後，紅人中外野手弗里德爾（TJ Friedl）接球時不慎滑倒，讓阿布瑞尤覺得有機可趁，紅人游擊手克魯茲（Elly De La Cruz）接到低傳球後知道無力阻止，也未再傳回本壘，阿布瑞尤撲向本壘形成一支場內全壘打，全場3萬5691紅襪球迷陷入狂歡。

「我打到球的當下以為是全壘打，看到球飛向跑道時，我想可能沒飛出去，就開始全速跑，最後成功敲出場內全壘打，」阿布瑞尤賽後說道。

「我幾乎完全失去球的視線，所以我只能朝我猜測的方向跑，我知道這球打得很硬，球回到燈光區時，我看見它可能會彈牆或者進入牛棚，我試著減速，想從那個角落撿球，像守門員一樣判斷球會彈向哪裡，結果我的左腳滑倒了，」弗里德爾談到自己跌倒時表示。

這支場內全壘打是阿布瑞尤本季第15轟，同時也是隊史自2018年3月29日紐納斯（Eduardo Núñez）在光芒主場打出場內全壘打以來的第一人，至於在芬威球場的場內全壘打，更是自2011年9月19日艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）對上金鶯以來的頭一遭。

8局下半阿布瑞尤夯出生涯首發滿貫砲，本季第16轟出爐，大聯盟歷史中單場敲出場內全壘打和滿貫砲的球員只有6人，阿布瑞尤是繼1958年馬里斯（Roger Maris）以來，首位達成此成就的球員。

紅襪打線此役大放異彩，首局就灌進7分奠定勝基，包括「故事哥」史托瑞（Trevor Story）3分砲，阿布瑞尤和杜蘭（Jarren Duran）5、6兩局接力開轟，紅襪全場狂掃14安，終場就以13比6擊敗紅人；王牌左投羅切（Garrett Crochet）今天雖然主投6局丟了5分，仍拿下本季第8勝。

關鍵字： MLB波士頓紅襪

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