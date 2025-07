場內轟+滿貫砲！　紅襪阿布瑞尤締67年超狂紀錄

▲阿布瑞尤(Wilyer Abreu)單場敲出一支場內全壘打和滿貫砲,寫下大聯盟罕見紀錄。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

波士頓紅襪強打外野手阿布瑞尤(Wilyer Abreu)在今天(台灣時間1日)對戰紅人的比賽中,單場敲出雙響砲灌進5分打點,率領球隊最終以13比6大勝紅人,3連戰首戰拔得頭籌。

It's a beautiful night for a 7-run first. pic.twitter.com/OqJm9LkuTY [廣告]請繼續往下閱讀... June 30, 2025

5局下半阿布瑞尤敲出中右外野深遠飛球,把球轟向芬威球場最深處的「三角區」,根據Statcast數據指出,這一球在其他大聯盟球場幾乎都能飛出牆外。

球打到欄杆後,紅人中外野手弗里德爾(TJ Friedl)接球時不慎滑倒,讓阿布瑞尤覺得有機可趁,紅人游擊手克魯茲(Elly De La Cruz)接到低傳球後知道無力阻止,也未再傳回本壘,阿布瑞尤撲向本壘形成一支場內全壘打,全場3萬5691紅襪球迷陷入狂歡。

WILYER WITH AN INSIDE-THE-PARK HRpic.twitter.com/u4mltOFgij — Red Sox (@RedSox) July 1, 2025

「我打到球的當下以為是全壘打,看到球飛向跑道時,我想可能沒飛出去,就開始全速跑,最後成功敲出場內全壘打,」阿布瑞尤賽後說道。

「我幾乎完全失去球的視線,所以我只能朝我猜測的方向跑,我知道這球打得很硬,球回到燈光區時,我看見它可能會彈牆或者進入牛棚,我試著減速,想從那個角落撿球,像守門員一樣判斷球會彈向哪裡,結果我的左腳滑倒了,」弗里德爾談到自己跌倒時表示。

The only appropriate inside-the-park home run reaction. pic.twitter.com/lR7Gs3IKY8 — Red Sox (@RedSox) July 1, 2025

這支場內全壘打是阿布瑞尤本季第15轟,同時也是隊史自2018年3月29日紐納斯(Eduardo Núñez)在光芒主場打出場內全壘打以來的第一人,至於在芬威球場的場內全壘打,更是自2011年9月19日艾斯柏瑞(Jacoby Ellsbury)對上金鶯以來的頭一遭。

8局下半阿布瑞尤夯出生涯首發滿貫砲,本季第16轟出爐,大聯盟歷史中單場敲出場內全壘打和滿貫砲的球員只有6人,阿布瑞尤是繼1958年馬里斯(Roger Maris)以來,首位達成此成就的球員。

GRAND SLAM. YOU CAN'T MAKE THIS UP. pic.twitter.com/twRu3ERiEO — Red Sox (@RedSox) July 1, 2025

紅襪打線此役大放異彩,首局就灌進7分奠定勝基,包括「故事哥」史托瑞(Trevor Story)3分砲,阿布瑞尤和杜蘭(Jarren Duran)5、6兩局接力開轟,紅襪全場狂掃14安,終場就以13比6擊敗紅人;王牌左投羅切(Garrett Crochet)今天雖然主投6局丟了5分,仍拿下本季第8勝。