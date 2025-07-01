運動雲

>

湖人不甩詹皇施壓？　美媒：保留空間到2027簽頂薪巨星

▲▼湖人天王詹姆斯遭逢左膝內側副韌帶（MCL）二級拉傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯緊盯球隊補強狀況，但美國媒體披露，洛城今夏將採保守策略。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）雖已執行價值5260萬美元的球員選項，看似留隊成定局，他的經紀人保羅（Rich Paul）卻透露仍會「評估未來」，並強調詹皇看重的是「實際奪冠」的機會，被認為在向洛城高層施壓。但根據《ESPN》的消息，紫金高層今夏計畫採保守策略，為2027年鋪路。

「LeBron想爭冠，他知道湖人著眼未來重建，也能理解，但更重視現實中奪冠的可能性。」詹姆斯經紀人保羅近日受訪，言語之間似乎暗藏「軟性施壓」意圖。他隨後雖強調詹皇目前未提出交易請求，卻也未排除「若有適當機會」轉隊的可能性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）披露，湖人計畫在今年休賽季採取保守策略，包括放走了恢復自由身的3D側翼大將芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith），芬尼-史密斯最終以4年5300萬美元的價碼轉戰火箭，洛城此舉的目的是保留2027年的薪資空間，屆時洛城有望簽下一位頂薪球星。

▲▼湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯的經紀人保羅近日的發言引起關注。（圖／達志影像／美聯社）

芬尼-史密斯離隊後，湖人成功獲得1410萬美元的中產特例，並以此簽下年輕前鋒拉拉維亞（Jake LaRavia），補強鋒線輪替。但禁區深度仍告急，根據資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）的消息，湖人預計本周補進最多兩名中鋒，鎖定的目標包括卡佩拉（Clint Capela）與前狀元艾頓（Deandre Ayton）。

不過卡佩拉今日已回鍋火箭，除非湖人透過「先簽後換」才能出手。艾頓則在昨日與拓荒者完成買斷，成為自由球員，有望成為湖人補強選項之一。

湖人今夏操作顯示，他們一方面保守規劃未來，另一方面也需應對詹姆斯的「爭冠」訴求，屆時能否讓詹皇滿意，受到各界矚目。

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人LeBron James

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

「我要去找南珉貞」釣出本人邀上節目！江庭毅：我要發瘋了

「我要去找南珉貞」釣出本人邀上節目！江庭毅：我要發瘋了

悍將首輪已挑張育豪　江庭毅驚喜：我以為會去兄弟或台鋼

悍將首輪已挑張育豪　江庭毅驚喜：我以為會去兄弟或台鋼

兄弟首輪蔡琞傑中線工具人特質吸睛　平野：選到最好的野手

兄弟首輪蔡琞傑中線工具人特質吸睛　平野：選到最好的野手

林威助操盤悍將選秀！最意外還能拿江庭毅　笑談劉承佑憑實力入選

林威助操盤悍將選秀！最意外還能拿江庭毅　笑談劉承佑憑實力入選

中職選秀小年？6隊指名49人　罕見牛棚狀元寫「城市隊」史上首次

中職選秀小年？6隊指名49人　罕見牛棚狀元寫「城市隊」史上首次

爪迷披猿袍！選秀前還在洲際看球　綠島潛水艇陳世展曝心聲

爪迷披猿袍！選秀前還在洲際看球　綠島潛水艇陳世展曝心聲

勇士3冠中鋒魯尼轉戰鵜鶘！10年灣區生涯告終　庫明加秒轉發

勇士3冠中鋒魯尼轉戰鵜鶘！10年灣區生涯告終　庫明加秒轉發

首輪相中黃暐傑！味全不藏了　葉君璋曝8月中以前有望一軍出賽

首輪相中黃暐傑！味全不藏了　葉君璋曝8月中以前有望一軍出賽

快訊／中職選秀結果出爐！　台鋼7輪最少、悍將10輪最多

快訊／中職選秀結果出爐！　台鋼7輪最少、悍將10輪最多

羅志祥假裝斷線超幼稚

熱門新聞

大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

「我要去找南珉貞」釣出本人邀上節目！江庭毅：我要發瘋了

悍將首輪已挑張育豪　江庭毅驚喜：我以為會去兄弟或台鋼

兄弟首輪蔡琞傑中線工具人特質吸睛　平野：選到最好的野手

林威助操盤悍將選秀！最意外還能拿江庭毅　笑談劉承佑憑實力入選

中職選秀小年？6隊指名49人　罕見牛棚狀元寫「城市隊」史上首次

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

2南珉貞親邀上節目！江庭毅：我要發瘋

3江庭毅驚喜入悍將：以為兄弟或台鋼

4蔡琞傑特質吸睛　平野：最好的野手

5林威助選2捕最開心！劉承佑憑實力

最新新聞

1超人力霸王奧米加領軍降臨大巨蛋！

2湖人不甩詹皇施壓？為2027保留空間

3夢想家換帥　皮爾曼降轉助理總教練

43年6.2億　「餅皇」卡佩拉將重返火箭

5「小蠻牛」溫網首輪5盤大戰險勝

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

味全延長賽贏了！　葉總賽後先關心「隔壁」：他們要加賽嗎？

李珠珢跳舞俐落甩髮帥翻　觀眾席坐滿全是鏡頭XDD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

「氛圍很不一樣！」　羅戈今晚當季後賽投...若加賽登板也OK

兄弟驚險奪勝！平野坦言失誤偏多　盼選手拿出「讓球迷驚嘆」表現

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366