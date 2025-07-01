湖人不甩詹皇施壓？　美媒：保留空間到2027簽頂薪巨星

▲湖人天王詹姆斯緊盯球隊補強狀況，但美國媒體披露，洛城今夏將採保守策略。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）雖已執行價值5260萬美元的球員選項，看似留隊成定局，他的經紀人保羅（Rich Paul）卻透露仍會「評估未來」，並強調詹皇看重的是「實際奪冠」的機會，被認為在向洛城高層施壓。但根據《ESPN》的消息，紫金高層今夏計畫採保守策略，為2027年鋪路。

「LeBron想爭冠，他知道湖人著眼未來重建，也能理解，但更重視現實中奪冠的可能性。」詹姆斯經紀人保羅近日受訪，言語之間似乎暗藏「軟性施壓」意圖。他隨後雖強調詹皇目前未提出交易請求，卻也未排除「若有適當機會」轉隊的可能性。

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不過《ESPN》記者麥克曼奈明（Dave McMenamin）披露，湖人計畫在今年休賽季採取保守策略，包括放走了恢復自由身的3D側翼大將芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith），芬尼-史密斯最終以4年5300萬美元的價碼轉戰火箭，洛城此舉的目的是保留2027年的薪資空間，屆時洛城有望簽下一位頂薪球星。

▲湖人天王詹姆斯的經紀人保羅近日的發言引起關注。（圖／達志影像／美聯社）

芬尼-史密斯離隊後，湖人成功獲得1410萬美元的中產特例，並以此簽下年輕前鋒拉拉維亞（Jake LaRavia），補強鋒線輪替。但禁區深度仍告急，根據資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）的消息，湖人預計本周補進最多兩名中鋒，鎖定的目標包括卡佩拉（Clint Capela）與前狀元艾頓（Deandre Ayton）。

不過卡佩拉今日已回鍋火箭，除非湖人透過「先簽後換」才能出手。艾頓則在昨日與拓荒者完成買斷，成為自由球員，有望成為湖人補強選項之一。

湖人今夏操作顯示，他們一方面保守規劃未來，另一方面也需應對詹姆斯的「爭冠」訴求，屆時能否讓詹皇滿意，受到各界矚目。