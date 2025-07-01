2度絕境逆勢破發　大坂直美溫網首戰告捷闖次輪

▲大坂直美闖進溫網第2輪。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

4屆大滿貫冠軍、日本名將大坂直美在2025年溫網女單首輪中，以6比4、7比6（4）逆轉擊敗澳洲外卡選手吉布森（Talia Gibson），挺進次輪。這場勝利是大坂自2018年以來在溫網的第2場勝利，她先前在2024年成為母親後首次重返溫網，也在首輪擊敗法國選手帕里（Diane Parry）。

面對21歲、職業生涯第2度參加大滿貫正賽的吉布森，大坂直美在首盤一度1比3落後，次盤更曾陷入3比5及5比6的劣勢中，眼看吉布森有望將比賽逼入決勝盤，沒想到大坂直美在盤末展現瘋狂韌性，2度在對手發球局40比0領先時逆勢破發，隨後大坂在搶7率先取得領先，最終直落2穩住勝果。

Osaka gets a gritty opening round win



Naomi returns to the #Wimbledon second round for the fourth time. pic.twitter.com/e1YLO7wRVg — Tennis Channel (@TennisChannel) June 30, 2025

大坂本戰打出18記致勝分、5記ACE，這也是她今夏草地賽季的第2場勝利。值得一提的是，大坂直美過去7年在溫網勝場僅2場，加上本季草地賽事中已贏得最近3個搶七，大坂職業生涯溫網戰績為6勝4敗，為四大滿貫中最差。

賽後大坂直美坦言首輪比賽面臨挑戰：「我覺得今天能打成比賽、面對一個我從未交手過的對手，再加上克服首輪緊張，這過程有點困難，很高興我做到了，也希望還有很多比賽等著我。」

大坂直美目前世界排名第53，自去年產假復出以來狀態起伏，但仍有不錯表現，她今年曾打進澳網第3輪（後來退賽），邁阿密、羅馬1000賽事打進第4輪，但法網首輪落敗，並自義大利公開賽以來，尚未連勝2場。

對於草地賽季的表現，大坂直美最後表示：「我知道今年草地賽季表現並不理想，但我很高興自己每場比賽都全力以赴，無論我感覺自己表現如何，心態都很堅定。」