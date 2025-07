2度絕境逆勢破發　大坂直美溫網首戰告捷闖次輪

▲大坂直美闖進溫網第2輪。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

4屆大滿貫冠軍、日本名將大坂直美在2025年溫網女單首輪中,以6比4、7比6(4)逆轉擊敗澳洲外卡選手吉布森(Talia Gibson),挺進次輪。這場勝利是大坂自2018年以來在溫網的第2場勝利,她先前在2024年成為母親後首次重返溫網,也在首輪擊敗法國選手帕里(Diane Parry)。

In my Wimby whites. pic.twitter.com/GGVwWgtzhT

面對21歲、職業生涯第2度參加大滿貫正賽的吉布森,大坂直美在首盤一度1比3落後,次盤更曾陷入3比5及5比6的劣勢中,眼看吉布森有望將比賽逼入決勝盤,沒想到大坂直美在盤末展現瘋狂韌性,2度在對手發球局40比0領先時逆勢破發,隨後大坂在搶7率先取得領先,最終直落2穩住勝果。

Osaka gets a gritty opening round win



Naomi returns to the #Wimbledon second round for the fourth time. pic.twitter.com/e1YLO7wRVg