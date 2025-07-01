運動雲

>

2度絕境逆勢破發　大坂直美溫網首戰告捷闖次輪

▲大坂直美闖進溫網第2輪。（圖／達志影像／美聯社）

▲大坂直美闖進溫網第2輪。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

4屆大滿貫冠軍、日本名將大坂直美在2025年溫網女單首輪中，以6比4、7比6（4）逆轉擊敗澳洲外卡選手吉布森（Talia Gibson），挺進次輪。這場勝利是大坂自2018年以來在溫網的第2場勝利，她先前在2024年成為母親後首次重返溫網，也在首輪擊敗法國選手帕里（Diane Parry）。

面對21歲、職業生涯第2度參加大滿貫正賽的吉布森，大坂直美在首盤一度1比3落後，次盤更曾陷入3比5及5比6的劣勢中，眼看吉布森有望將比賽逼入決勝盤，沒想到大坂直美在盤末展現瘋狂韌性，2度在對手發球局40比0領先時逆勢破發，隨後大坂在搶7率先取得領先，最終直落2穩住勝果。

大坂本戰打出18記致勝分、5記ACE，這也是她今夏草地賽季的第2場勝利。值得一提的是，大坂直美過去7年在溫網勝場僅2場，加上本季草地賽事中已贏得最近3個搶七，大坂職業生涯溫網戰績為6勝4敗，為四大滿貫中最差。

賽後大坂直美坦言首輪比賽面臨挑戰：「我覺得今天能打成比賽、面對一個我從未交手過的對手，再加上克服首輪緊張，這過程有點困難，很高興我做到了，也希望還有很多比賽等著我。」

大坂直美目前世界排名第53，自去年產假復出以來狀態起伏，但仍有不錯表現，她今年曾打進澳網第3輪（後來退賽），邁阿密、羅馬1000賽事打進第4輪，但法網首輪落敗，並自義大利公開賽以來，尚未連勝2場。

對於草地賽季的表現，大坂直美最後表示：「我知道今年草地賽季表現並不理想，但我很高興自己每場比賽都全力以赴，無論我感覺自己表現如何，心態都很堅定。」

關鍵字： WTA溫網大坂直美

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

「我要去找南珉貞」釣出本人邀上節目！江庭毅：我要發瘋了

「我要去找南珉貞」釣出本人邀上節目！江庭毅：我要發瘋了

悍將首輪已挑張育豪　江庭毅驚喜：我以為會去兄弟或台鋼

悍將首輪已挑張育豪　江庭毅驚喜：我以為會去兄弟或台鋼

林威助操盤悍將選秀！最意外還能拿江庭毅　笑談劉承佑憑實力入選

林威助操盤悍將選秀！最意外還能拿江庭毅　笑談劉承佑憑實力入選

兄弟首輪蔡琞傑中線工具人特質吸睛　平野：選到最好的野手

兄弟首輪蔡琞傑中線工具人特質吸睛　平野：選到最好的野手

爪迷披猿袍！選秀前還在洲際看球　綠島潛水艇陳世展曝心聲

爪迷披猿袍！選秀前還在洲際看球　綠島潛水艇陳世展曝心聲

勇士3冠中鋒魯尼轉戰鵜鶘！10年灣區生涯告終　庫明加秒轉發

勇士3冠中鋒魯尼轉戰鵜鶘！10年灣區生涯告終　庫明加秒轉發

中職選秀小年？6隊指名49人　罕見牛棚狀元寫「城市隊」史上首次

中職選秀小年？6隊指名49人　罕見牛棚狀元寫「城市隊」史上首次

首輪相中黃暐傑！味全不藏了　葉君璋曝8月中以前有望一軍出賽

首輪相中黃暐傑！味全不藏了　葉君璋曝8月中以前有望一軍出賽

大谷翔平比賽當復健飆163火球　連敵隊教頭都讚：特別的天才

大谷翔平比賽當復健飆163火球　連敵隊教頭都讚：特別的天才

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」

熱門新聞

大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

「我要去找南珉貞」釣出本人邀上節目！江庭毅：我要發瘋了

悍將首輪已挑張育豪　江庭毅驚喜：我以為會去兄弟或台鋼

林威助操盤悍將選秀！最意外還能拿江庭毅　笑談劉承佑憑實力入選

兄弟首輪蔡琞傑中線工具人特質吸睛　平野：選到最好的野手

爪迷披猿袍！選秀前還在洲際看球　綠島潛水艇陳世展曝心聲

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

2南珉貞親邀上節目！江庭毅：我要發瘋

3江庭毅驚喜入悍將：以為兄弟或台鋼

4林威助選2捕最開心！劉承佑憑實力

5蔡琞傑特質吸睛　平野：最好的野手

最新新聞

1大坂直美晉級溫網次輪

2「希臘男神」溫網背傷復發心碎退賽

3富邦勇士教練團異動！吳永仁升總教練

4超人力霸王奧米加領軍降臨大巨蛋！

5湖人不甩詹皇施壓？為2027保留空間

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

味全延長賽贏了！　葉總賽後先關心「隔壁」：他們要加賽嗎？

李珠珢跳舞俐落甩髮帥翻　觀眾席坐滿全是鏡頭XDD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

「氛圍很不一樣！」　羅戈今晚當季後賽投...若加賽登板也OK

兄弟驚險奪勝！平野坦言失誤偏多　盼選手拿出「讓球迷驚嘆」表現

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366