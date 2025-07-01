運動雲

>

勇士自由市場「首要目標」曝光　告別3冠中鋒瞄準39歲老將

▲霍佛德命中塞爾提克生涯第650記三分。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍佛德成為自由球員後，傳出勇士已將他列為首要補強目標。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克39歲老將霍佛德（Al Horford）今（1）日正式成為自由球員，根據《The Athletic》與《Stein Line》的消息，他已經被西區豪門勇士視為自由市場「首要目標」，灣區軍團失去了3冠中鋒魯尼（Kevon Looney），希望補上流失的禁區戰力。

《The Athletic》記者史雷特（Anthony Slater）指出，勇士將「延伸中鋒」視為為優先補強目標，霍佛特兼具外線與防守經驗，是理想人選。這位39歲老將在塞爾提克去年的奪冠之路中，繳出關鍵的防守表現，上季雖僅擔任替補，但場均仍貢獻9分、三分命中率36.3%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼塞爾提克中鋒霍佛德苦熬17年終於奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍佛特助塞爾提克奪下第18冠，是休息室的資深領袖。（圖／達志影像／美聯社）

霍佛特生涯初期效力老鷹，2019年加盟塞爾提克，之後輾轉待過七六人與雷霆，2021年回歸綠衫軍，並在去年幫助球隊奪下創紀錄的第18冠。波士頓今年挑戰衛冕失利，一哥坦圖（Jayson Tatum）又遭逢阿基里斯腱傷勢，下季應該也報銷，球團為降低薪資壓力，近期陸續送走哈勒戴（Jrue Holiday）、波辛基斯（Kristaps Porzingis）等主力。

塞爾提克仍表態希望與霍佛特續約，但自由市場變化迅速，根據《HoopsHype》記者斯克托（Michael Scotto）的最新消息，霍佛特已吸引多支具爭冠實力球隊的目光，除了勇士之外，還有尼克、金塊、騎士和湖人。

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Al Horford波士頓塞爾提克

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

「我要去找南珉貞」釣出本人邀上節目！江庭毅：我要發瘋了

「我要去找南珉貞」釣出本人邀上節目！江庭毅：我要發瘋了

悍將首輪已挑張育豪　江庭毅驚喜：我以為會去兄弟或台鋼

悍將首輪已挑張育豪　江庭毅驚喜：我以為會去兄弟或台鋼

兄弟首輪蔡琞傑中線工具人特質吸睛　平野：選到最好的野手

兄弟首輪蔡琞傑中線工具人特質吸睛　平野：選到最好的野手

林威助操盤悍將選秀！最意外還能拿江庭毅　笑談劉承佑憑實力入選

林威助操盤悍將選秀！最意外還能拿江庭毅　笑談劉承佑憑實力入選

中職選秀小年？6隊指名49人　罕見牛棚狀元寫「城市隊」史上首次

中職選秀小年？6隊指名49人　罕見牛棚狀元寫「城市隊」史上首次

爪迷披猿袍！選秀前還在洲際看球　綠島潛水艇陳世展曝心聲

爪迷披猿袍！選秀前還在洲際看球　綠島潛水艇陳世展曝心聲

勇士3冠中鋒魯尼轉戰鵜鶘！10年灣區生涯告終　庫明加秒轉發

勇士3冠中鋒魯尼轉戰鵜鶘！10年灣區生涯告終　庫明加秒轉發

首輪相中黃暐傑！味全不藏了　葉君璋曝8月中以前有望一軍出賽

首輪相中黃暐傑！味全不藏了　葉君璋曝8月中以前有望一軍出賽

快訊／中職選秀結果出爐！　台鋼7輪最少、悍將10輪最多

快訊／中職選秀結果出爐！　台鋼7輪最少、悍將10輪最多

【沒車要讓！】「28秒連10車」都不停...　屏東學童站斑馬線苦等

熱門新聞

大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

「我要去找南珉貞」釣出本人邀上節目！江庭毅：我要發瘋了

悍將首輪已挑張育豪　江庭毅驚喜：我以為會去兄弟或台鋼

兄弟首輪蔡琞傑中線工具人特質吸睛　平野：選到最好的野手

林威助操盤悍將選秀！最意外還能拿江庭毅　笑談劉承佑憑實力入選

中職選秀小年？6隊指名49人　罕見牛棚狀元寫「城市隊」史上首次

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平投出「新魔球」　打者震驚

2南珉貞親邀上節目！江庭毅：我要發瘋

3江庭毅驚喜入悍將：以為兄弟或台鋼

4蔡琞傑特質吸睛　平野：最好的野手

5林威助選2捕最開心！劉承佑憑實力

最新新聞

1超人力霸王奧米加領軍降臨大巨蛋！

2湖人不甩詹皇施壓？為2027保留空間

3夢想家換帥　皮爾曼降轉助理總教練

43年6.2億　「餅皇」卡佩拉將重返火箭

5「小蠻牛」溫網首輪5盤大戰險勝

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

味全延長賽贏了！　葉總賽後先關心「隔壁」：他們要加賽嗎？

李珠珢跳舞俐落甩髮帥翻　觀眾席坐滿全是鏡頭XDD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

「氛圍很不一樣！」　羅戈今晚當季後賽投...若加賽登板也OK

兄弟驚險奪勝！平野坦言失誤偏多　盼選手拿出「讓球迷驚嘆」表現

【恐怖烈焰照夜空】北投驚傳旅館大火狂燒！

【同歸魚盡QQ】搶釣位吵到跳腳！ 17歲狂人一腳把阿伯踹下河

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

小S愛女Lily辦畫展　「半夜想大S爆哭」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366