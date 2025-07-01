勇士自由市場「首要目標」曝光　告別3冠中鋒瞄準39歲老將

▲霍佛德成為自由球員後，傳出勇士已將他列為首要補強目標。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

塞爾提克39歲老將霍佛德（Al Horford）今（1）日正式成為自由球員，根據《The Athletic》與《Stein Line》的消息，他已經被西區豪門勇士視為自由市場「首要目標」，灣區軍團失去了3冠中鋒魯尼（Kevon Looney），希望補上流失的禁區戰力。

《The Athletic》記者史雷特（Anthony Slater）指出，勇士將「延伸中鋒」視為為優先補強目標，霍佛特兼具外線與防守經驗，是理想人選。這位39歲老將在塞爾提克去年的奪冠之路中，繳出關鍵的防守表現，上季雖僅擔任替補，但場均仍貢獻9分、三分命中率36.3%。

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▲霍佛特助塞爾提克奪下第18冠，是休息室的資深領袖。（圖／達志影像／美聯社）

霍佛特生涯初期效力老鷹，2019年加盟塞爾提克，之後輾轉待過七六人與雷霆，2021年回歸綠衫軍，並在去年幫助球隊奪下創紀錄的第18冠。波士頓今年挑戰衛冕失利，一哥坦圖（Jayson Tatum）又遭逢阿基里斯腱傷勢，下季應該也報銷，球團為降低薪資壓力，近期陸續送走哈勒戴（Jrue Holiday）、波辛基斯（Kristaps Porzingis）等主力。

塞爾提克仍表態希望與霍佛特續約，但自由市場變化迅速，根據《HoopsHype》記者斯克托（Michael Scotto）的最新消息，霍佛特已吸引多支具爭冠實力球隊的目光，除了勇士之外，還有尼克、金塊、騎士和湖人。