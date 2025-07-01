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爪迷披猿袍！選秀前還在洲際看球　綠島潛水艇陳世展曝心聲

▲▼2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,陳世展。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,陳世展。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台中報導

有「綠島潛水艇」之稱的陳世展，在30日中華職棒選秀會中獲得樂天桃猿第三輪指名。他不諱言自己其實是「爪迷」（中信兄弟球迷），前一天還特地到洲際球場觀戰；雖然未被兄弟選中，他仍開心能實現進入職棒的夢想。

陳世展表示：「第三輪被叫到名字，心中那顆大石頭總算放下。不論是哪一隊，能進職棒我就很開心。打棒球努力這麼多年，就是為了有天能讓名字出現在選秀的大螢幕上。」

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他回憶一路走來的過程，從過去不被看好，到去年在U18亞青站上國際舞台，逐漸受到職棒關注，「這段路真的不容易。」

繼兄弟捕手林吳晉瑋後，綠島再度誕生職棒球員。陳世展坦言，從小離開綠島前往台東求學，初期生活與訓練都相當不適應，如今挺過重重挑戰，能走到這一步仍覺得難以置信。

與他同樣屬側投型的樂天黃子鵬，是他長年觀摩與學習的對象，「從國中開始就在看他的影片，一定會想向他請教，不怕累、這些都是日後的養分。有人說我是他的接班人，會有壓力，但我會全力以赴，不讓大家失望。」

談到能與高中戰友李育朋成為職棒隊友，他感性表示：「他被選前我一直在喊他的名字，真的很開心我們能同隊。我們從訓練到比賽都一起努力，是台東體中的雙王牌，在場上場下彼此加油，為球隊奪勝是我們共同的責任。」

關鍵字： 職棒陳世展綠島樂天桃猿台東

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