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世界第8魯內溫網遭逆轉　賈瑞締造生涯大滿貫首勝Top10

▲智利發球悍將賈瑞（Nicolás Jarry）溫網首輪上演輸2贏3大逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

▲智利發球悍將賈瑞（Nicolás Jarry）溫網首輪上演輸2贏3大逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

2025年溫網男單再傳爆冷！世界排名第8的丹麥好手魯內（Holger Rune）在領先2盤的情況下，最終遭智利資格賽發球悍將賈瑞（Nicolas Jarry）以4比6、4比6、7比5、6比3、6比4逆轉，止步男單首輪。這場雙方激戰超過3個半小時，堪稱本屆賽會迄今最具戲劇性的戰役之一。

開局魯內展現世界前10的實力與底線壓制力，盤中皆取得關鍵破發後迅速取得2比0領先。不過隨著比賽深入，魯內的移動逐漸受限，第4盤落後時更請求場邊治療右膝，這並非魯內生涯首次受到膝傷困擾，他先前在馬德里與美網都曾因右膝問題退賽或影響表現。

賽後魯內接受媒體訪問時直言不諱地說，「我是說，如果我發揮正常，10次裡有9次我會贏他，這是對賈瑞最大的尊重，今天膝蓋的情況確實讓比賽更難打，總體來說比賽表現不理想。」

接著魯內進一步說明身體變化，「到第4盤時，我開始感覺膝蓋不適，之後接受了治療，從那之後，我就沒辦法像前兩盤那樣發球或打反拍，我現在會去找隊醫和物理治療師確認一下，接下來再做打算。」

相較之下，賈瑞的勝利堪稱破繭而出，本季狀態低迷、世界排名一度跌出150名之外的他，不僅是首次在大滿貫以來擊敗Top10選手，也是職業生涯首度在5盤大戰中勝出，打破了他先前0勝5敗的紀錄。

「我今天真的非常開心。」賈瑞賽後興奮表示，「比賽一開始很艱難，但我能把自己在會外賽的表現延續下來，能克服腦中的雜念和心魔，對我來說是極大的挑戰，很高興能走到這一步。」

賈瑞全場轟出31記ACE，展現穩定心態與強大發球火力，他的下一輪對手是來自美國的新星田恩（Learner Tien），雙方曾於本月在哈雷站會外賽交手，當時由賈瑞勝出。

關鍵字： ATP溫網

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