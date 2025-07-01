世界第8魯內溫網遭逆轉　賈瑞締造生涯大滿貫首勝Top10

▲智利發球悍將賈瑞（Nicolás Jarry）溫網首輪上演輸2贏3大逆轉。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2025年溫網男單再傳爆冷！世界排名第8的丹麥好手魯內（Holger Rune）在領先2盤的情況下，最終遭智利資格賽發球悍將賈瑞（Nicolas Jarry）以4比6、4比6、7比5、6比3、6比4逆轉，止步男單首輪。這場雙方激戰超過3個半小時，堪稱本屆賽會迄今最具戲劇性的戰役之一。

Comeback complete



Nicolas Jarry defeats No.8 seed Holger Rune 4-6, 4-6, 7-5, 6-3, 6-4 ????????#Wimbledon pic.twitter.com/ytsIeeJAUy [廣告]請繼續往下閱讀... June 30, 2025

開局魯內展現世界前10的實力與底線壓制力，盤中皆取得關鍵破發後迅速取得2比0領先。不過隨著比賽深入，魯內的移動逐漸受限，第4盤落後時更請求場邊治療右膝，這並非魯內生涯首次受到膝傷困擾，他先前在馬德里與美網都曾因右膝問題退賽或影響表現。

賽後魯內接受媒體訪問時直言不諱地說，「我是說，如果我發揮正常，10次裡有9次我會贏他，這是對賈瑞最大的尊重，今天膝蓋的情況確實讓比賽更難打，總體來說比賽表現不理想。」

ENTRÓ LA BALA



Declaraciones muy soberbias de Holger Rune después de perder ante Nicolás Jarry en la primera ronda de Wimbledon



Según el danés, si él juega "normal", le ganaría nueve de cada diez veces al chileno



Quedó dolido El Ruinas.



Fuente: @PuntoDBreak pic.twitter.com/1MIOwWc7Ij — Séptimo Game (@Septimo_Game) June 30, 2025

接著魯內進一步說明身體變化，「到第4盤時，我開始感覺膝蓋不適，之後接受了治療，從那之後，我就沒辦法像前兩盤那樣發球或打反拍，我現在會去找隊醫和物理治療師確認一下，接下來再做打算。」

相較之下，賈瑞的勝利堪稱破繭而出，本季狀態低迷、世界排名一度跌出150名之外的他，不僅是首次在大滿貫以來擊敗Top10選手，也是職業生涯首度在5盤大戰中勝出，打破了他先前0勝5敗的紀錄。

JARRY ???????? REMONTADA ÉPICA



INCREÍBLE. Nicolás Jarry ???????? (143 ATP) estuvo dos sets abajo ante Holger Rune ???????? (8 ATP) y logró darlo vuelta en una pedazo de victoria en la primera ronda de Wimbledon .



Nico cortó su racha de siete derrotas consecutivas en Grand Slam. pic.twitter.com/FmuAleYewh — VTC Tenis (@VtcTenis) June 30, 2025

「我今天真的非常開心。」賈瑞賽後興奮表示，「比賽一開始很艱難，但我能把自己在會外賽的表現延續下來，能克服腦中的雜念和心魔，對我來說是極大的挑戰，很高興能走到這一步。」

賈瑞全場轟出31記ACE，展現穩定心態與強大發球火力，他的下一輪對手是來自美國的新星田恩（Learner Tien），雙方曾於本月在哈雷站會外賽交手，當時由賈瑞勝出。