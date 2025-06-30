中職選秀小年？6隊指名49人　罕見牛棚狀元寫「城市隊」史上首次

▲2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,台鋼雄鷹總教練洪一中與選秀指名球員合影。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2025年台灣運彩中華職棒大聯盟新人球員選拔會於今（30日）在台中頂粵吉品餐廳登場。本屆選秀吸引各層級棒球好手踴躍報名，包含通過測試會的50位選手，共計179人參加，僅次於2022年創下的185人，堪稱近年最撲朔迷離的一屆。手握狀元籤的台鋼雄鷹首輪指名新北凱撒投手韋宏亮，也是隊史首度以狀元籤挑選投手；旅外球員黃暐傑則以探花身分獲味全龍青睞。雖然被外界稱為「選秀小年」，但本屆選秀持續至第10輪，共49人加入職棒舞台。

中華職棒會長蔡其昌在選秀開始前代表聯盟向球迷致謝，並指出今年上半季平均進場人數較往年成長超過兩成。他鼓勵參選選手：「英雄不怕出身低」，並以陳柏清、王威晨、高塩将樹等低順位之星為例，強調選秀順位不是職業成績的保證，唯有持續拚搏才能在職棒立足。

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台鋼雄鷹首輪網羅韋宏亮，成為中職史上罕見的「後援投手狀元」，值得一提的是，他是2009年政府開辦城市隊以來，首次誕生職棒選秀狀元郎，同時也是鶯歌工商校友第一人。第二、三輪再補進內野好手朱盟與平鎮投手邱立璿，投打補強同步完成。總教練洪一中指出，韋宏亮在測試會展現良好狀態，是依據球隊投手戰力需求與實戰潛力所做的決定。意外的是，原本認為選了韋宏亮就無緣朱盟，結果第二輪仍順利補進，成為驚喜之一。

▲2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,富邦悍將選秀指名球員合影。（圖／記者李毓康攝）

富邦悍將則在首輪指名普門高中捕手張育豪，創下該校史上最高順位。第二輪挑中「悍將鐵粉」劉承佑，實現其加入夢幻隊伍的願望。劉承佑在現場激動不已，笑稱：「差點哭出來」，更開心地戴上自備悍將帽，自言未來會「自己買自己的商品」。

▲2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,味全龍總教練葉君璋與選秀指名球員合影。（圖／記者李毓康攝）

味全龍則在首輪網羅旅美回台、曾效力大聯盟的黃暐傑。雖然選前資訊有限，但教練團表示已持續觀察其狀況，並期盼他成為牛棚即戰力，預計8月中有機會登板亮相。

▲2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,樂天桃猿總教練古久保健二與選秀指名球員合影。（圖／記者李毓康攝）

樂天桃猿首輪挑中西苑高中左投鍾亦恩，成為高卒投手中最高順位人選，副領隊沈鈺傑看好其協調性與柔軟度，具先發潛力。去年選秀曾被樂天挑中的許賀捷，今年則在第二輪再度獲選，完成「捲土重來」的逆襲。他坦言原本估計自己會落在第四、五輪，意外成為選秀亮點。

▲2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,統一獅總教練林岳平與選秀指名球員合影。（圖／記者李毓康攝）

統一7-ELEVEn獅則在首輪鎖定來自國體大的獅迷曾偉喆，第二輪選進台南子弟哀宥宇，兩人皆被看好具備先發潛能。總教練林岳平笑說，曾偉喆若打擊比林安可強，就可嘗試二刀流，但重點仍放在投球養成。此外，第五輪選進的黃天賜則自高中即為國手，也被寄予厚望。

中信兄弟雖為第六順位，仍成功選進全能野手蔡琞傑，鎖定內外野中線戰力補強。教頭平野惠一強調，雖然處於被動位置，但能選到球隊最需要的野手已是最佳結果。兄弟也成為本屆選進投手最多的球隊，共選入5位投手，期望逐步養成。

此外，富邦悍將選到第10輪為本屆最多，台鋼則以7人最快結束指名。其餘4隊皆選進8人。各隊選秀分布如下：

台鋼雄鷹：投手4人、內野手1人、捕手1人、外野手1人

富邦悍將：投手4人、捕手2人、外野手4人

味全龍：投手5人、內野手1人、外野手2人

樂天桃猿：投手5人、內野手2人、捕手1人

統一獅：投手5人、內野手2人、捕手1人

中信兄弟：投手5人、內野手2人、捕手1人

本屆選秀充滿驚喜與轉折，也為下半季與未來賽季注入全新活力與看點。

▲2025中華職棒新人球員選拔會,中職選秀,中信兄弟總教練平野惠一與選秀指名球員合影。（圖／記者李毓康攝）