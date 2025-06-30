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陷桃色風波遭開除！譚傑龍道歉但否認違法　從未索取不雅片

▲中華男籃王皓吉、劉錚、桑茂森、圖奇、譚傑龍。（圖／記者杜奕君攝）

▲譚傑龍（中）聲明中強調未曾索取或傳送任何不雅影像。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

台籃新生代長人譚傑龍去年11月底被爆疑向國中女學生索要「不雅影片」，遭所屬的新北中信特攻以「違反球團管理規範道德條款」開除。他今（30）日透過經紀公司發表聲明向社會大眾道歉，但強調從未與該女子有其他互動，僅止於一般網路閒談，針對涉及誹謗及侵害譚傑龍名譽的留言，經紀公司已提出告訴。

以下為莫利森有限公司暨晧宇國際股份有限公司共同聲明稿

莫利森有限公司暨晧宇國際股份有限公司（下稱本公司）代理之球員譚傑龍，因於民國113年11月20日與中信球團終止契約，回應如下：

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一、 本公司之球員譚傑龍作為職業籃球運動員，本應對自己有「更高的自我要求」，並嚴格遵守球團之管理規範，進行社交行為時更應自我約束，謹慎過濾，然因與他人建立人際關係前未盡查證義務之疏忽，致與未成年人閒談，實屬譚傑龍個人之嚴重疏失，並在此為己身不良之行為向社會大眾道歉。

二、 然社群媒體平台上對於譚傑龍遭中信球團以「違反球團管理規範道德條款」為由終止契約一事，有以譚傑龍身陷桃色風波等諸多不實揣測及影射。譚傑龍在此向社會大眾說明，譚傑龍確實有參與中信球團所舉辦之相關校園活動，然並未在此相關校園活動與該名女子有其他互動。當初譚傑龍並不知悉該名女子之身分，僅止於一般網路閒談，未曾邀約對方外出，尤有甚者，譚傑龍更未曾自行傳送或向對方索取任何不雅照片或影片，遑論係涉及性騷擾或猥褻之照片或影片，誠未涉有任何違反法律之情事。然譚傑龍身為公眾人物，本應嚴格自我要求，未先行查證或詢問對方之年齡，實屬個人之嚴重疏失，在此仍對社會大眾深表歉意。

三、 末以，本公司強調譚傑龍未曾涉有任何違法情事，社群媒體有關對譚傑龍之不當影射，或以侮辱性字詞對譚傑龍進行辱罵及以不實內容進行報導之行為，均已嚴重侵害譚傑龍之名譽權，目前本公司業已針對上開涉及誹謗及侵害譚傑龍名譽之留言提出告訴，未來亦望大眾謹慎發言，並且切勿分享或流傳尚未查證之不實內容，否則本公司亦將依法追究相關民事及刑事責任，希勿自誤為禱。

關鍵字： TPBL中信特攻譚傑龍

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