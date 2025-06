快訊／詹皇正式執行15.2億選項留湖人　迎接第23個NBA賽季

▲詹姆斯決定執行5260萬選項,續留湖人迎接第23季。(圖/達志影像/美聯社,下同)

記者游郁香/綜合報導

NBA今(29)日深夜傳來重大消息,湖人天王詹姆斯(LeBron James)已決定執行2025-26賽季價值5260萬美元(約15.2億台幣)的球員選項,迎接創紀錄的生涯第23季,他仍渴望再拚冠軍,他透過經紀人保羅(Rich Paul)透露,將「密切觀察」湖人休賽季的補強運作。

Breaking: Los Angeles Lakers' LeBron James is opting into his $52.6 million player option for the 2025-26 season, Klutch Sports CEO Rich Paul told ESPN.



Paul adds: LeBron "knows the Lakers are building for the future ... but he values a realistic chance of winning it all." pic.twitter.com/q5mT1O2R35