快訊／詹皇正式執行15.2億選項留湖人　迎接第23個NBA賽季

▲詹姆斯決定執行5260萬選項，續留湖人迎接第23季。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

NBA今（29）日深夜傳來重大消息，湖人天王詹姆斯（LeBron James）已決定執行2025-26賽季價值5260萬美元（約15.2億台幣）的球員選項，迎接創紀錄的生涯第23季，他仍渴望再拚冠軍，他透過經紀人保羅（Rich Paul）透露，將「密切觀察」湖人休賽季的補強運作。

Breaking: Los Angeles Lakers' LeBron James is opting into his $52.6 million player option for the 2025-26 season, Klutch Sports CEO Rich Paul told ESPN.



Paul adds: LeBron "knows the Lakers are building for the future ... but he values a realistic chance of winning it all." pic.twitter.com/q5mT1O2R35 [廣告]請繼續往下閱讀... June 29, 2025

40歲的詹姆斯在剛落幕的賽季繳出場均24.4分、8.2助攻、7.8籃板，儘管生涯連續20季「場均至少25分」紀錄終止，但自去年12月30日起的表現仍與約基奇（Nikola Jokic）、唐西奇（Luka Doncic）並列唯3場均25+7+7球員。他在季後賽首輪對灰狼的系列賽，則平均能砍25.4分、9籃板、5.6助攻。

詹姆斯今日透過經紀人保羅向《ESPN》證實，將執行下個賽季價值5260萬美元的球員選項。身為NBA歷史得分王，他仍渴望爭冠，將密切關注湖人今夏的運作，評估球隊是否有能力打造具冠軍競爭力的陣容。

「LeBron想要爭冠，」保羅對《ESPN》表示，「他知道湖人正在為未來鋪路，他理解這一點，但他也很看重當下奪冠的現實機會。我們很感激這8年來與珍妮巴斯（Jeanie Buss）和佩林卡（Rob Pelinka）的合作關係，湖人對他職業生涯意義重大。」

「我們了解要同時兼顧贏在當下和佈局未來的困難。我們會評估什麼對LeBron當下的生涯階段最有利。他希望讓剩下的每個賽季都意義非凡，湖人也明白這點，並給予支持。」保羅繼續說道。

去年湖人選進詹姆斯的大兒子布朗尼（Bronny James），締造史上首對同隊父子檔的歷史新猷，隨後與詹皇完成2年1.04億美元的延長合約。

詹姆斯生涯累計4座總冠軍、4次總決賽MVP、4屆年度MVP，21度入選全明星賽與年度最佳陣容，他還是首位入選年度陣容的40歲球員。2018年加盟湖人後，詹皇曾率隊拿下2020年總冠軍與2023年西區決賽門票。