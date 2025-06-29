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吳念庭返一軍僅一場熄火「受傷不是壞事」　洪總也按讚：應有實力

▲台鋼雄鷹吳念庭。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹吳念庭。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／台中報導

台鋼雄鷹吳念庭自5月31日重返一軍後，成為球隊重要的火力來源，僅有1場未擊出安打。他坦言：「每一場都力求有好表現，每天維持穩定狀況，從第一打席就集中精神。」

回顧上半季，吳念庭4月中右大腿拉傷，5月中曾短暫回一軍又馬上降到二軍，直到5月底再回到一軍，合計出賽33場，打擊率高達.350、上壘率.412、長打率.415。他表示：「我一直相信自己能打出成績。雖然開季時狀況不佳又有傷勢，但受傷不全然是壞事，趁降下二軍的機會調整打擊，把球打得更強、更平，也收到成效。回來後狀況都蠻穩定的。」

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回憶重返一軍唯一熄火那場，他馬上想起來是22日對桃猿4打數無安打，其中有3打席遭到黃子鵬壓制，包含1K。他笑說，「黃子鵬投得好！」

台鋼總教練洪一中指出，吳念庭過去長期旅日，去年回到中職後，可能還在適應本地投手的投球節奏，所以打擊表現未臻理想。其實他技術沒問題，現在的表現是他應有的水準。

吳念庭也談到自我期許：「希望能達到自己設定的目標。加入球隊已快滿一年，明天就要選秀了。每個聯盟都有不同的練習和比賽節奏，加上氣候因素也要調整。像是補充電解質，避免肌肉僵硬，這個月狀況越來越好。下半季也會用同樣方式做調整，幫助球隊。」

關鍵字： 吳念庭台鋼雄鷹棒球中職火力来源

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