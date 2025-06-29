台鋼連勝兄弟　上半季終戰挑戰5成勝率成功

▲江承諺。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台中報導

台鋼雄鷹29日對戰中信兄弟，順利挑戰成功五成勝率，上半季以30勝30敗作收，與樂天桃猿並列第3名。

兄弟在2局下展開攻勢，黃韋盛靠游擊手失誤上壘，高宇杰適時敲出安打，為球隊先馳得點。台鋼在3局上立即反攻，王博玄、郭永維、吳念庭接連安打，追平比數。

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兄弟3局下再起攻勢，岳政華與陳俊秀接連安打攻佔得點圈，許基宏擊出高飛犧牲打，幫助球隊再度超前。

台鋼4局上一輪猛攻反撲，張肇元獲保送上壘，王柏融補上安打，杜家明執行短打並靠投手傳球失誤上壘，跑者回本壘追平比數。隨後紀慶然敲出適時安打，助隊超前為3比2，郭永維再補上一支安打，進一步擴大比分，也將兄弟先發洋投李博登打退場。

謝榮豪接替登板後，吳念庭掃出二壘安打，魔鷹獲得保送，張肇元再次建功，敲出兩分打點安打。台鋼單局灌進6分，將比數拉開至7比2。

兄弟在6局下由許基宏面對伍祐城轟出陽春砲，敲出個人本季第11轟，追回1分。8局下，許基宏再度對張誠恩開轟，連兩打席全壘打，將比數追近至4比7。張誠恩本季出賽達第32場，為聯盟最多。他在挨轟後迅速穩住陣腳，連續解決3名打者，成功凍結兄弟攻勢。

9局上王柏融適時安打追加保險分。9局下，台鋼終結者林詩翔登板，面對高宇杰、王威晨與岳政華的安打串聯，雖失2分，但最終穩住局勢，成功守住勝利。