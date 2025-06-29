快訊／統一擊敗樂天上半季稱王　勇奪隊史第18座季冠軍



▲陳傑憲替補上場繳出三安猛打賞。（圖／記者李毓康攝）

記者陳立勳／桃園報導

統一7-ELEVEn獅29日與樂天桃猿在桃園球場進行保留比賽，攸關上半季冠軍，本場統一把握第4局攻下2分，終場4比1力克樂天，勇奪隊史第18座季冠軍，提前取得季後賽門票。

原本4月20日統一與樂天之戰，統一派出左投林詔恩先發，對上樂天洋投霸鉧德（Jonathan Bermudez），但打到4局上因雨保留，當時統一潘傑楷、林子豪敲安，霸鉧德發生投手犯規與暴投，讓統一先取得1分領先。

今日保留比賽從4局上1出局、三壘有人開始進行，樂天派上莊昕諺接手，陳重羽鎖定第1球，擊出游擊滾地球刺殺，但送回三壘上的林子豪，統一2比0領先。

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至於統一則是由左投林詔恩續投，第6局遭遇亂流，四壞球保送成晉之後，林承飛掃出右外野二壘打，有1分打點，樂天追到1分差。

不過統一第9局再添保險分，陳傑憲擊出左外野二壘打，陳聖平觸擊短打，造成對方投手舒治浩傳球失誤，直接奉送1分，接著林佳緯補上二壘打，再打回1分，最後統一3分差勝出，拿到上半季冠軍。

加上先前保留比賽，總計林詔恩完成6.1局，用了89球，53個好球，被擊出5支安打，投出3次三振，1次四壞球，失掉1分自責分，收下本季第3勝，陳傑憲替補上場，3打數敲出3支安打。