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台鋼選秀狀元人選漸有共識　洪總賣關子：明天就知道了

▲中職測試會統一獅總教練林岳平、台鋼總教練洪一中、兄弟總教練平野惠一、富邦悍將總教練陳金鋒、味全龍總教練葉君璋。（圖／中職提供）

▲台鋼總教練洪一中。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／台中報導

中職新人選秀將於30日登場，台鋼雄鷹握有狀元籤，近期密集召開會議討論人選，總教練洪一中賣關子表示：「明天就知道了。」日前他受訪時透露，至少有3名選手列入討論與抉擇名單，經過近兩天會議後，他29日賽前受訪表示，「有接近共識。」

台鋼也進行多次隊內邀請測試，洪一中親自到場觀察選手狀況。他坦言：「往年第一輪會選誰，大家大概都猜得出來，今年真的沒有人猜得出來，連我們自己都很難判斷。」

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選秀在即，洪總表示：「明天會提早開會。投手、野手、捕手都會補強，畢竟球隊深度不足。」是否尋求即戰力？洪總回應：「即戰力是要有能力贏球才叫即戰力，能投球大家都能投。」

今年選秀被認為是「小年」，缺乏旅外大物歸國，近年不少好手選擇旅外，今年也有林張子俊與廖宥霖選擇加盟美職釀酒人隊。洪總打趣說：「我們好像是第三輪，美國、日本都選過了，才輪到我們。」

至於狀元人選，他笑說：「我們自己都霧煞煞，現在三位球探還在飯店開會，有慢慢接近共識，最晚明天一定要定案。」談到今年較不容易做出決定，他也補充，高中生有時候要養成也不太容易，因此意見才會分歧，「有人喜歡、有人不喜歡。」

據了解，目前浮上檯面的狀元人選包含韋宏亮、張育豪及曾偉喆等人，皆有機會成為首輪第一指名，就得選秀會揭曉。

關鍵字： 中職台鋼雄鷹選秀洪一中狀元籤

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