小熊塔克送老東家3分砲　隊友建議球迷關注「守備」

Kyle Tucker receives a standing ovation from the fans in Houston pic.twitter.com/mWRLtYRpqe — MLB (@MLB) June 28, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

小熊外野手塔克（Kyle Tucker）今（29）日重返休士頓，面對老東家太空人單場猛敲4安，包括1發關鍵3分砲，讓曾經對他非常熟悉的球迷心裡五味雜陳、悲喜交加。

塔克去年休賽季被太空人交易至小熊，今天是他首次以客隊身分回到休士頓。比賽開打不久，右外野看台就能看到許多帶著皇冠的球迷，替塔克應援，小熊總教練康索（Craig Counsell）也稱讚，「他今晚表現很棒，能在這裡轟出1發重要的3分砲，很替他高興，整場比賽都非常精彩。」

這發3分砲發生在4局上，塔克面對昔日隊友太空人右投麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.），逮中一顆偏高滑球，以時速105.8英里（約170公里）的擊球速轟上右外野看台，雖有部分球迷報以噓聲，但仍掩蓋不住全場驚呼，塔克賽後笑著回應，「這很好，代表我有在這裡做好該做的事。」

這支全壘打也是塔克本季第17轟，隨後小熊在同局再由布希（Michael Busch）、霍納（Nico Hoerner）接連開轟，哈普（Ian Happ）適時安打再添分，阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）以高飛犧牲打收尾，單局灌進7分，一舉逆轉太空人先前靠新秀史密斯（Cam Smith）全壘打所取得的領先。

塔克此役單場擊出4支安打、攻下4分，追平生涯單場最多安打與得分紀錄，且僅差三壘安打就能完成完全打擊。他在首局敲安並盜上二壘，累積本季20盜，第6局補上一支二壘安打並由史旺森（Dansby Swanson）送回，第8局再敲安後，跟著鈴木誠也的2分砲輕鬆回本壘。

截至目前，塔克本季出賽82場，打擊三圍.291/.396/.537，敲出17支二壘安打、17轟、52分打點、61得分，保送（53）比三振（52）還多，fWAR 3.9在國聯僅次於大谷翔平（4.3）與阿姆斯壯（4.0），名列第3。

▲塔克本賽季攻守兩端表現皆出色。（圖／達志影像／美聯社）

防守方面，塔克也證明為何他能在2022年獲得金手套青睞，比賽第4局，他在右中外野以僅60%機率的美技接殺結束該局。小熊投手瑞（Colin Rea）說，「看他打球很有趣，守備時能傳出好幾個漂亮助殺，今晚還在右中外野上演精彩接殺，大家都知道他打擊很強，但很多人忽略了他在外野的表現。」

賽後，塔克談到回到休士頓的感受，「很酷啊，我在這裡打了很長一段時間，這裡的球迷很棒，能夠成為這座城市球迷生活的一部分，那段時光很特別，能再回來跟大家碰面真的很開心。」