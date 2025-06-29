初對決大谷本尊　皇家「美國大谷」見識垂直滑球驚嘆

▲卡格里翁初對決投手大谷。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

皇家今（29）日在主場以9比5力退道奇，現年22歲、曾在高中及大學時期以左投身份飆出最快150公里速球、具二刀流經驗的皇家外野手卡格里翁（Jac Caglianone），賽後談到首次對決投手大谷翔平的感受。

大聯盟1年級生卡格里翁在2局下、1出局無人壘時首度面對大谷，首球是外角偏高的99.9英里（約160.8公里）速球，他直接揮空，隨後在1好2壞的球數下，被第5球的大幅縱向滑球引誘，揮棒落空遭到三振。

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談到這次打席，卡格里翁語氣中難掩興奮表示，「當我看到第一球100英里時，就想著『啊，這就是他啊』，我們像在親眼見證歷史一樣，能看見他站在場上，真的是一件很特別的事情。」

Shohei Ohtani is back on the mound and he’s throwing harder than EVER before pic.twitter.com/55MIGkGHCM — MLB (@MLB) June 28, 2025

當被問到被三振的那顆滑球，是否像外界傳言中說的垂直快速往下掉時，他點頭說，「嗯，完全就是那樣，又快又有力量，他每一顆球都很快，真的很難打中，而且還會移動幅度又大，所以我真的覺得，他很了不起。」

▲大谷翔平今日球速狂飆。（圖／達志影像／美聯社）

對於這場與大谷的首次對決，卡格里翁坦言，「這是一個非常酷的體驗，當然我很想敲出安打，但事情並沒有照我想的發展，不過，我在這打席學到了很多。」

至於是否因這次交手而有所激勵，他說，「是的，我清楚知道球隊與球團對我有什麼期待，我也打算回應這些期待。」