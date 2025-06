初對決大谷本尊　皇家「美國大谷」見識垂直滑球驚嘆

▲卡格里翁初對決投手大谷。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

皇家今(29)日在主場以9比5力退道奇,現年22歲、曾在高中及大學時期以左投身份飆出最快150公里速球、具二刀流經驗的皇家外野手卡格里翁(Jac Caglianone),賽後談到首次對決投手大谷翔平的感受。

大聯盟1年級生卡格里翁在2局下、1出局無人壘時首度面對大谷,首球是外角偏高的99.9英里(約160.8公里)速球,他直接揮空,隨後在1好2壞的球數下,被第5球的大幅縱向滑球引誘,揮棒落空遭到三振。

談到這次打席,卡格里翁語氣中難掩興奮表示,「當我看到第一球100英里時,就想著『啊,這就是他啊』,我們像在親眼見證歷史一樣,能看見他站在場上,真的是一件很特別的事情。」

