運動雲

>

初對決大谷本尊　皇家「美國大谷」見識垂直滑球驚嘆

▲▼皇家卡格里翁。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡格里翁初對決投手大谷。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

皇家今（29）日在主場以9比5力退道奇，現年22歲、曾在高中及大學時期以左投身份飆出最快150公里速球、具二刀流經驗的皇家外野手卡格里翁（Jac Caglianone），賽後談到首次對決投手大谷翔平的感受。

大聯盟1年級生卡格里翁在2局下、1出局無人壘時首度面對大谷，首球是外角偏高的99.9英里（約160.8公里）速球，他直接揮空，隨後在1好2壞的球數下，被第5球的大幅縱向滑球引誘，揮棒落空遭到三振。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到這次打席，卡格里翁語氣中難掩興奮表示，「當我看到第一球100英里時，就想著『啊，這就是他啊』，我們像在親眼見證歷史一樣，能看見他站在場上，真的是一件很特別的事情。」

當被問到被三振的那顆滑球，是否像外界傳言中說的垂直快速往下掉時，他點頭說，「嗯，完全就是那樣，又快又有力量，他每一顆球都很快，真的很難打中，而且還會移動幅度又大，所以我真的覺得，他很了不起。」

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平今日球速狂飆。（圖／達志影像／美聯社）

對於這場與大谷的首次對決，卡格里翁坦言，「這是一個非常酷的體驗，當然我很想敲出安打，但事情並沒有照我想的發展，不過，我在這打席學到了很多。」

至於是否因這次交手而有所激勵，他說，「是的，我清楚知道球隊與球團對我有什麼期待，我也打算回應這些期待。」

關鍵字： MLB大谷翔平道奇

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

「真的搞不懂」大谷翔平對皇家左投神秘球路開轟　美主播驚呆了

「真的搞不懂」大谷翔平對皇家左投神秘球路開轟　美主播驚呆了

大谷創93年來首見神紀錄　羅伯斯驚嘆：形容詞已經用完了

大谷創93年來首見神紀錄　羅伯斯驚嘆：形容詞已經用完了

道奇9局滿壘弗里曼「神撈」守下勝利　球迷驚嘆：值千金的美技

道奇9局滿壘弗里曼「神撈」守下勝利　球迷驚嘆：值千金的美技

大谷翔平飆大聯盟生涯最快球速163.7公里　先發兩局無失分

大谷翔平飆大聯盟生涯最快球速163.7公里　先發兩局無失分

大谷狂飆旅美最快164　皇家強打苦笑：為什麼對我投這麼快

大谷狂飆旅美最快164　皇家強打苦笑：為什麼對我投這麼快

「控球之神」保羅決心返洛杉磯打球　名記：來湖人能讓詹皇開心

「控球之神」保羅決心返洛杉磯打球　名記：來湖人能讓詹皇開心

勇士正式向庫明加提合格報價　美記：他是熱火的優先目標

勇士正式向庫明加提合格報價　美記：他是熱火的優先目標

40歲詹皇再戰1季！預計執行15.2億球員選項　湖人面臨重要抉擇

40歲詹皇再戰1季！預計執行15.2億球員選項　湖人面臨重要抉擇

公牛交易送走「球哥」卻沒換到選秀權　騎士迎來完美拼圖？

公牛交易送走「球哥」卻沒換到選秀權　騎士迎來完美拼圖？

味全延長賽贏了！葉總賽後先關心「隔壁」：他們要加賽嗎？

味全延長賽贏了！葉總賽後先關心「隔壁」：他們要加賽嗎？

美秀集團最後一次5人合體　修齊站最旁邊..互動成亮點

熱門新聞

「真的搞不懂」大谷翔平對皇家左投神秘球路開轟　美主播驚呆了

大谷創93年來首見神紀錄　羅伯斯驚嘆：形容詞已經用完了

道奇9局滿壘弗里曼「神撈」守下勝利　球迷驚嘆：值千金的美技

大谷翔平飆大聯盟生涯最快球速163.7公里　先發兩局無失分

大谷狂飆旅美最快164　皇家強打苦笑：為什麼對我投這麼快

「控球之神」保羅決心返洛杉磯打球　名記：來湖人能讓詹皇開心

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷對神秘球路也開轟　美主播驚呆

2大谷創93年來首見神紀錄　羅伯斯驚嘆

3道奇9局弗里曼「神撈」守下勝利

4大谷翔平飆旅美最快球速163.7公里

5大谷旅美最快164　皇家強打苦笑

最新新聞

1綠軍副總裁：懷特、布朗是非賣品！

2轉熱火打出生涯年　米歇爾獲6.9億續約

3尼克總教練遴選進入第2輪！

4TPBL決戰G7　國王大將沃許本回歸

5騎士突襲交易　球哥博爾加盟盼重生

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「氛圍很不一樣！」　羅戈今晚當季後賽投...若加賽登板也OK

范玉禹給意見收到效果　黃保羅看學長徐若熙「乾淨俐落」

兄弟驚險奪勝！平野坦言失誤偏多　盼選手拿出「讓球迷驚嘆」表現

黃保羅力投8局讓牛棚休息　鋒總：非常謝謝他

味全延長賽贏了！　葉總賽後先關心「隔壁」：他們要加賽嗎？

【請專心騎車】阿伯見「內衣騎士」狂比不明手勢！　網笑揭殘酷真相

偉晉臨場反應有夠快　脫口「確定嗎？」速回正軌

缺一不可！坤達：我趕到了　Energy自嘲「再就業男團」

邱軍酒駕撞死人上個月才交保！　跑KTV嗨唱〈運轉人生〉..網怒了

【帥呆了】正妹入伍海軍陸戰隊霸氣剪長髮XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366