大谷猛飆163.7公里火球　羅伯斯沒料到：不想失分＋腎上腺素上升

▲大谷翔平飆出旅美生涯最速101.7英里（約163.7公里）火球。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平今（29）日對皇家隊的比賽中，以「第一棒・投手兼指定打擊」身分登場，主投2局僅用27球完美壓制對手打線，更飆出旅美生涯最速101.7英里（約163.7公里）火球，讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）也直呼意外。

大谷本季第3度「二刀流」登場，面對7名打者皆以好球開局，共用27球送出20顆好球，僅被敲出1安、1保送，繳出2局無失分的好表現。最引人注目的是，他飆出旅美生涯最快球速101.7英里（約163.7公里），打破個人在2022年9月10日對太空人塔克（Kyle Tucker）所投出的101.4英里紀錄；若與日職時期相比，他2016年曾締造165公里的生涯最快紀錄。

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大谷今日共有3球飆破百英里，道奇總教練羅伯斯給他今日的投球表現好評，「今天的速球突破100英里，滑球和伸卡的表現都不錯。」他坦言，「老實說，我沒預期他會投到102英里，但這應該是他知道自己必須守住兩局、不能失分，加上腎上腺素上升，讓他自然把速度拉到那個等級。」

大谷本人則強調，「不是刻意去追求那個速度，但比賽中真的不想被打，就自然上來了。」