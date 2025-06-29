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湖人簽下WNBA人氣球星的弟弟　球迷：他已經比布朗尼還強

記者游郁香／綜合報導

來自馬里蘭大學的長人朱利安（Julian Reese）在今年NBA選秀會落選，不過西區豪門湖人為他開啟大門，雙方28日達成合約協議。值得一提的是，朱利安是WNBA當紅球星里絲（Angel Reese）的親弟弟，這筆簽約在社群媒體掀起熱議，有馬里蘭球迷說，「他已經比布朗尼（Bronny James）還強了。」

朱利安大學4年都效力於馬里蘭大學，他身高6呎9吋，能勝任小前鋒、大前鋒與中鋒3個位置。2024-25賽季場均貢獻13.3分、9籃板、1.5火鍋、1.3助攻，外帶1.1抄截，投籃命中率達55.5%，罰球命中率也進步到73.4%，但他整季未投進任何三分球，恐是他未獲選主因之一。

▲▼湖人簽下WNBA當紅球星里絲的弟弟朱利安。（圖／翻攝自X／Maryland Men’s Basketball）

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▲湖人簽下WNBA當紅球星里絲的弟弟朱利安。（圖／翻攝自X／Maryland Men’s Basketball）

雖在今年選秀會失利，但朱利安憑藉穩定的內線表現與拚勁爭取到機會，馬里蘭大學官方社群帳號率先公布他與湖人簽約的消息。外界推測雙方簽訂的是Exhibit 10合約，可爭取雙向合約資格，若最終被裁，但在球隊G聯盟附屬隊效力滿60天，仍可獲得8.5萬美元的簽約獎金。

朱利安的姊姊、WNBA芝加哥天空人氣球星里絲也發文替他打氣，「機會來了，Ju！」里絲也曾效力馬里蘭，但後來轉學至路易斯安那州立大學並奪得NCAA冠軍，如今弟弟朱利安也將踏上NBA的試煉之路。

湖人延攬朱利安的決定，在社群媒體上引起熱議。有人看好朱利安能打出名堂，「街頭硬漢，巴爾的摩風格！太愛了！身高6呎9吋，運動能力爆表，搶籃板、護框、樣樣來！」更有馬里蘭球迷說，「他已經比布朗尼（詹皇之子）還強了。」

湖人曾多次從落選新秀中挖掘潛力，從2020年奪冠功臣卡魯索（Alex Caruso）到現任主力里夫斯（Austin Reaves）皆是成功範例，朱利安是否能成為下一個驚喜之作，備受矚目。

關鍵字： 籃球NBA洛杉磯湖人Julian ReeseAngel ReeseBronny James

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