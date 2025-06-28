王順和、張政禹11局敲安！味全7比5勝桃猿

▲王順和 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／桃園報導

味全龍今日與樂天桃猿進行上半季補賽，兩隊激戰至延長賽，第11局上味全靠王順和單場第4安與張政禹的適時安打突破僵局，最終以7比5力退桃猿，搶下這場延長11局的大戰勝利。

林承飛6月14日重返一軍，近2場回到游擊防區，首局適時安打，率隊先馳得點。陳佳樂隨後適時安打，再添1分。

3局下，林承飛從龍聖手中擊出全壘打，本季首轟出爐，率隊3比0領先。

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龍聖主投5局被敲5安失掉3分責失。

陳克羿繼4月13日對中信兄弟後再度回到一軍先發，此戰投到7局只被擊出2支安打，另有2次四壞球保送、1次觸身球，5次三振，6局上因牽制失誤失掉唯一1分。

7局下，林政華三壘安打，為桃猿添得保險分。

不過8局上，桃猿牛棚失守，李凱威、郭天信串連安打，比數追平，朱育賢棒打老東家扳平戰局。呂詠臻面對5人次，僅解決2人，被敲3安，失掉3分搞砸球隊領先。

兩隊8局打完仍是4比4。9局下猿隊最後攻勢，陳冠偉上場，陳晨威選到保送，並盜上二壘，但董順傑吞K，林智平、張閔勛代打都出局。

10局上，吉力吉撈．鞏冠適時二壘長打，率隊突破平手僵局，以5比4領先。

10局下，梁家榮適時安打，打回追平分，1出局一二壘有人，林泓育擊出雙殺打。

11局上，王順和敲出本場第4安，率隊再度超前，李凱威滾地球，二壘手發生失誤，張政禹適時安打，追加1分添保險。

11局下，味全換投郭郁政，三振首名打者余德龍後被陳晨威安打，2出局一二壘有人對決「老鬼」林智平，再見三振。





▲吉力吉撈．鞏冠 。（圖／味全龍提供）