繼續讓林承飛先發游擊　古久保有期待：不能場場都靠德龍





▲林承飛。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿林承飛在6月中回到一軍，今天繼續先發游擊，總教練古久保健二表示，在阿飛受傷之前，並沒什麼上場機會，上半季剩下2場，都會讓他上場守游擊，期待下半季找回身手。

林承飛因右手指傷勢錯過開季，一直到6月14日才歸隊，昨天首度傷後以先發游擊身份上場，不過發生2次失誤。

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猿隊今天仍讓林承飛繼續守游擊。古久保表示，「阿飛先前因傷缺陣，出賽機會不多，這段期間原本期待馬傑森能扛下位置，但他的狀況未如預期。」所幸老將余德龍適時挺身而出，在攻守兩端都發揮穩定表現。

不過，古久保也說，不能場場都倚賴余德龍，這樣的情況下，球團還是希望給林承飛一些上場機會，讓他慢慢找回比賽節奏。

「阿飛本身有一定打擊實力，如果守備能夠穩定下來，對球隊來說是好事。」古久保期待他的狀態都能提升，「這樣的前提下，今天、明天都會讓他下去守游擊，他也要想辦法把狀態拉回來，迎接下半季。」

桃猿上半季已經無緣爭冠，古久保健二表示，連續2周面對6連戰，很多選手是帶著疲憊狀態應戰，「在這種高張力狀況，順位又咬很緊，現在剩下2場，今天還是很多年輕選手，希望他們拿出最好一面，讓教練團看到。」