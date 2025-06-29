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庫明加想當全明星稱「在勇士沒機會」　總管：留隊仍可能實現

▲勇士柯爾、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加喊話想成為球隊倚賴的主力球星，並多次入選全明星賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士大物庫明加（Jonathan Kuminga）日前親口坦承，在金州始終未獲真正的證明機會，他渴望成為一支球隊倚賴的核心、甚至多次入選全明星賽，對此灣區總管小鄧利維（Mike Dunleavy）回應，欣賞這位年輕球員的企圖心，若能留下他，仍相信他有在舊金山實現此目標的機會。

庫明加近日公開直言，在勇士從未獲得真正證明實力的機會，「我的目標是成為全明星，而且是多次入選。我要變得偉大……無論我在哪裡，不管是勇士還是其他地方，這都是我渴望的。我想看看自己能做到什麼，我知道我有那個能力，所以我真的很想親眼見證，只是我從來沒有獲得那個機會。」

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▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士總管小鄧利維欣賞庫明加的企圖心。（圖／達志影像／美聯社）

對此勇士總管小鄧利維在節目《The TK Show》中回應，「他相信自己，想看看自己能做到什麼。只要我們能把他留下來，我們確實看到他有機會在這裡完成這些目標。」

不過庫明加能否在由柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）領銜的老將體系中，成為穩定的高效得分點，仍充滿問號。他在2024-25賽季尾聲出賽時間大幅波動，從DNP（登錄卻未上場）到短暫成為主力，角色定位不明也為未來埋下變數。

▲▼勇士前場大物庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士前場大物庫明加的動向引起關注。（圖／達志影像／美聯社）

小鄧利維坦承，球隊必須盡快明確其定位，否則這將影響雙方續約談判的基調，「我認為這一切最終都會水落石出。這也正是我們是否續約、他是否願意留下的關鍵因素之一。這些問題在現階段都無法馬上得到答案，得等到我們知道整體條件之後再做決定。」

除了庫明加的去留，勇士也正針對陣容核心進行補強規劃。小鄧利維強調，球隊的首要任務仍是圍繞柯瑞、巴特勒與格林（Draymond Green）打造完整體系，補進來的球員不只進攻端能投籃、傳球，還要會閱讀比賽節奏、防守站得住，「如果只會投籃但防守什麼都做不到，那對我們是個大問題。」

關鍵字： 籃球NBA金州勇士Jonathan KumingaStephen CurryJimmy Butler

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