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偶像面前轟27分　達拉斯美女狀元見到厄文：就像大哥哥一樣

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

WNBA達拉斯羽翼今（28）日在主場迎戰印第安納狂熱，儘管最終以86比94吞敗，不過「美女狀元」布克爾絲（Paige Bueckers）再度打出亮眼表現，並在比賽後分享了與偶像厄文（Kyrie Irving）相見的激動心情。

布克爾絲日前曾表示，希望本季能看到NBA達拉斯獨行俠球星厄文到場觀戰。這場比賽，厄文終於現身羽翼主場，帶著女兒到場支持女籃賽事，比賽結束後，2人也在場邊進行短暫交流，讓布克爾絲留下難忘回憶。

「真的很不可思議。」布克爾絲談到終於能和偶像見面，「從小他就是我最喜歡的球員，能看到他出現在場邊支持我們、支持女子籃球，還帶著他女兒，對我來說意義重大，他就像大哥哥一樣，這次能終於親自見到他，真的是很棒的時刻。」

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▲▼達拉斯羽翼布克爾絲。（圖／達志影像／美聯社）

▲布克爾絲從小就以厄文作為榜樣。（圖／達志影像／美聯社）

布克爾絲也透露，厄文長期以來一直影響著他在場上的進攻心態，「他讓我想要變成一個『無法防守』的球員，我認為厄文就是史上最難防守的球員之一。」

布克爾絲接著以厄文精通的三層進攻（three-level scorer）來做舉例，「中距離對我來說非常重要，還有切入到籃下、以及三分線外投籃，都是我努力在精進的技術。」

此役布克爾絲登場36分鐘，攻下27分、6助攻、2抄截、2阻攻，儘管羽翼終場吞下敗仗，但他已在偶像面前展現滿滿天賦與未來潛力。羽翼將在台灣時間29日繼續在主場迎戰華盛頓神秘，力拚止敗。

關鍵字： WNBA布克爾絲厄文羽翼達拉斯

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