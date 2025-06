▲海神將在搶七戰辦直播派對。(圖/高雄全家海神提供,下同)

記者游郁香/綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊在TPBL元年總冠軍系列賽27日第6戰,延長賽以112比109擊敗新北國王,系列賽3比3扳平戰局,3場主場湧進34,142名神隊友進場支持,殊死第7戰將在29日(日)於高雄巨蛋舉辦直播派對,邀請神隊友為北上征戰的高雄全家海神隊齊心應援,迎向最終冠軍榮耀。

高雄全家海神隊總冠軍系列賽G3、G6湧進滿場12,000名神隊友,G4也有10,142名神隊友進場力挺,殊死第7戰作客新北國王,為讓港都神隊友也能參與重要時刻,齊心應援,將於29日17時於高雄巨蛋舉辦總冠軍賽G7直播派對,16時開放1A入口免費進場。

這是海神隊隊史第二度於高雄巨蛋舉辦直播派對,29日總冠軍賽G7直播派對將由前主播錢韋成以及主場造浪MC罐頭共同主持,環廊Aquas Store也持續為神隊友服務,邀請神隊友萬浪一心,Back 4 More: For The Win,力拼隊史第二座總冠軍。