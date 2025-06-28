運動雲

>

大谷翔平開轟雙安建功！29轟寫大聯盟紀錄　道奇僅4安打豪取5連勝

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊於28日（台灣時間）作客皇家，大谷翔平首打席開轟，本季累計29轟寫下大聯盟新紀錄；關鍵5局上他再敲追平安打，接著由貝茲擊出勝利打點，道奇全場僅靠4支安打就攻下5分，最終以5比4險勝皇家，收下5連勝，而皇家則苦吞6連敗。

大谷翔平在首打席轟出本季第29轟，近5戰4轟，手感火燙。皇家則於1局下由培瑞茲（Salvador Perez）適時安打扳平比數。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蒙西（Max Muncy）在2局上轟出兩分砲再度超前，不過皇家隨即展開反攻，伊斯貝爾（Kyle Isbel）在2局下擊出帶有1打點的二壘安打，小惠特（Bobby Witt Jr.）再補上一發兩分砲，幫助皇家以4比3反超。

5局上，E.赫南德茲（Enrique Hernández）獲得保送後，大谷翔平掃出三壘安打追平比數，戰成4比4，逼得皇家更換投手。貝茲（Mookie Betts）把握第一球擊出安打，送回大谷，助道奇以5比4超前。

之後兩隊牛棚穩定壓制。道奇左投史考特（Tanner Scott）在9局下驚險演出，被敲2支安打加上1次保送，讓對手攻佔滿壘；所幸面對卡格里翁（Jac Caglianone）擊出的二壘滾地球，艾德曼（Tommy Edman）策動再見雙殺，成功守住1分差勝利。

大谷翔平首打席的全壘打也為球隊注入士氣。根據MLB官網記者藍斯（Sarah Langs）在X（前推特）指出，大谷在開季前83場比賽已累積29轟，超越1955年史耐德（Duke Snider）與1951年霍奇斯（Gil Hodges）各自保持的28轟紀錄。

儘管道奇全場僅敲出4支安打，遠少於皇家11支，但每支安打都與得分有關，包括大谷翔平的2支長打、蒙西的全壘打及貝茲的勝利打點，成為致勝關鍵。

大谷翔平此戰3打數2安打，貢獻2打點，另有1次保送，打擊率.295，距離連續5年30轟僅差1轟。他將於29日繼續對戰皇家，預計擔任先發投手，再次展現「二刀流」的全面實力。

關鍵字： 大谷翔平道奇皇家MLB棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

拒試訓NBA新秀貝利竟未向爵士報到　經紀公司、球團緊急發聲　

拒試訓NBA新秀貝利竟未向爵士報到　經紀公司、球團緊急發聲　

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

「老大」鄭凱文一句「還好嗎？」　陳柏豪笑中解憂

「老大」鄭凱文一句「還好嗎？」　陳柏豪笑中解憂

「氛圍很不一樣！」羅戈今晚當季後賽投　若加賽登板也OK

「氛圍很不一樣！」羅戈今晚當季後賽投　若加賽登板也OK

大谷翔平首打席敲第29轟！5戰4轟震撼全場　僅差1轟挑戰連5季30轟

大谷翔平首打席敲第29轟！5戰4轟震撼全場　僅差1轟挑戰連5季30轟

快訊／海神逼出「全力豪」！　林書豪：但G6就是沒有贏

快訊／海神逼出「全力豪」！　林書豪：但G6就是沒有贏

陳傑憲大爆發率獅12:5擊潰台鋼！再與兄弟扯平　封王最快29日揭曉

陳傑憲大爆發率獅12:5擊潰台鋼！再與兄弟扯平　封王最快29日揭曉

陳傑憲自嘲沒去開球：注定好的啦！喊話球迷別只有贏球才愛統一

陳傑憲自嘲沒去開球：注定好的啦！喊話球迷別只有贏球才愛統一

大谷翔平開轟雙安建功！29轟寫大聯盟紀錄　道奇僅4安打豪取5連勝

大谷翔平開轟雙安建功！29轟寫大聯盟紀錄　道奇僅4安打豪取5連勝

快訊／領航猿、雲豹下季主場危機　臨時性「天幕球場」成可能選項

快訊／領航猿、雲豹下季主場危機　臨時性「天幕球場」成可能選項

【找好久找不到】巨嘴鳥居然偽裝成玩偶躲在玩具櫃上

熱門新聞

拒試訓NBA新秀貝利竟未向爵士報到　經紀公司、球團緊急發聲　

拿莫．伊漾遭歧視辱罵！經紀公司要求公開道歉否則提告

「老大」鄭凱文一句「還好嗎？」　陳柏豪笑中解憂

「氛圍很不一樣！」羅戈今晚當季後賽投　若加賽登板也OK

大谷翔平首打席敲第29轟！5戰4轟震撼全場　僅差1轟挑戰連5季30轟

快訊／海神逼出「全力豪」！　林書豪：但G6就是沒有贏

讀者回應

﻿

熱門新聞

1拒試訓NBA新秀貝利竟未向爵士報到

2拿莫．伊漾遭歧視辱罵　經紀公司發聲

3鄭凱文一句還好嗎？陳柏豪笑中解憂

4羅戈當季後賽投！加賽就看教練團安排

5大谷翔平首打席敲第29轟！5戰4轟震撼全場

最新新聞

1道奇9局弗里曼「神撈」守下勝利

2選秀後閃電分手！暴龍首冠總裁下台

3沈家羲升上水手1A　李灝宇又挨球吻

4杜克雙狀元同框！弗拉格見厄文超驚喜

5超人力霸王主題日「攻蛋」售票資訊

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

黃保羅力投8局讓牛棚休息　鋒總：非常謝謝他

范玉禹給意見收到效果　黃保羅看學長徐若熙「乾淨俐落」

兄弟驚險奪勝！平野坦言失誤偏多　盼選手拿出「讓球迷驚嘆」表現

凱蒂邀邊荷律搞怪應援被拒　下秒轉移目標帶壞李丹妃XD

李珠珢應援落淚情緒潰堤　維心阿崔暖心安慰陪身旁

【澎湖阿家生蠔要收了】老闆自知個性X掰！稱「非為賺錢才開店」

鬼鬼當媽「出門照背小廢包」　「只帶3法寶」：算簡配媽媽

【重機女隊長遭撞！】家屬曝「赤兔馬」行車紀錄器！　還原事發關鍵4秒

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

【羞辱尹到怡遭炎上】澎湖阿家生蠔被停業？老闆淚：我是為非作歹嗎
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366