大谷翔平開轟雙安建功！29轟寫大聯盟紀錄　道奇僅4安打豪取5連勝

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊於28日（台灣時間）作客皇家，大谷翔平首打席開轟，本季累計29轟寫下大聯盟新紀錄；關鍵5局上他再敲追平安打，接著由貝茲擊出勝利打點，道奇全場僅靠4支安打就攻下5分，最終以5比4險勝皇家，收下5連勝，而皇家則苦吞6連敗。

大谷翔平在首打席轟出本季第29轟，近5戰4轟，手感火燙。皇家則於1局下由培瑞茲（Salvador Perez）適時安打扳平比數。

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蒙西（Max Muncy）在2局上轟出兩分砲再度超前，不過皇家隨即展開反攻，伊斯貝爾（Kyle Isbel）在2局下擊出帶有1打點的二壘安打，小惠特（Bobby Witt Jr.）再補上一發兩分砲，幫助皇家以4比3反超。

5局上，E.赫南德茲（Enrique Hernández）獲得保送後，大谷翔平掃出三壘安打追平比數，戰成4比4，逼得皇家更換投手。貝茲（Mookie Betts）把握第一球擊出安打，送回大谷，助道奇以5比4超前。

之後兩隊牛棚穩定壓制。道奇左投史考特（Tanner Scott）在9局下驚險演出，被敲2支安打加上1次保送，讓對手攻佔滿壘；所幸面對卡格里翁（Jac Caglianone）擊出的二壘滾地球，艾德曼（Tommy Edman）策動再見雙殺，成功守住1分差勝利。

大谷翔平首打席的全壘打也為球隊注入士氣。根據MLB官網記者藍斯（Sarah Langs）在X（前推特）指出，大谷在開季前83場比賽已累積29轟，超越1955年史耐德（Duke Snider）與1951年霍奇斯（Gil Hodges）各自保持的28轟紀錄。

儘管道奇全場僅敲出4支安打，遠少於皇家11支，但每支安打都與得分有關，包括大谷翔平的2支長打、蒙西的全壘打及貝茲的勝利打點，成為致勝關鍵。

大谷翔平此戰3打數2安打，貢獻2打點，另有1次保送，打擊率.295，距離連續5年30轟僅差1轟。他將於29日繼續對戰皇家，預計擔任先發投手，再次展現「二刀流」的全面實力。